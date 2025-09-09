به گزارش ایلنا، در این نشست بر تسریع در تدوین طرح جامع شیراز، انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح ۵۷ هکتاری اطراف حرم شاهچراغ (ع) و ضرورت تدوین طرحی برای حفاظت از باغات قصردشت تأکید شد.

در ابتدای جلسه، محمدحسن اسدی شهردار شیراز گزارشی از اقدامات مدیریت شهری و پروژه‌های مهم در دست اجرای این کلان‌شهر ارائه کرد و بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای پیشبرد طرح‌های کلان شهری تأکید داشت.

در ادامه، موضوع تسریع در تدوین طرح جامع شیراز و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح ۵۷ هکتاری اطراف حرم مطهر شاهچراغ (ع) مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبات، این تفاهم‌نامه میان اداره‌کل راه و شهرسازی فارس، شهرداری شیراز، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با محوریت شرکت بازآفرینی شهری ایران منعقد خواهد شد و شهرداری شیراز مسئولیت اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در این نشست، بر ضرورت تدوین طرحی برای حفاظت از باغات قصردشت توسط شهرداری شیراز تأکید شد.

علاوه بر این، مقرر شد شهرداری با انتخاب مشاور متخصص، مطالعات جامع در حوزه بلندمرتبه‌سازی را انجام داده و نتایج آن را ارائه کند.

محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی فارس در حاشیه این نشست گفت: تسریع در تهیه طرح جامع شیراز، اجرای طرح‌های کلانشهری همچون ۵۷ هکتاری اطراف حرم شاهچراغ (ع) و تدوین برنامه‌ای برای حفاظت از باغات ارزشمند قصردشت، نقشی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهبود سیمای شهری و پاسداشت میراث فرهنگی و طبیعی شیراز خواهد داشت.

انتهای پیام/