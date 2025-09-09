کشف بیش از ۲ هزار ماینر غیرمجاز در خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بیرانوند امروز سه‌شنبه بیان کرد: با هدف کمک برای رفع ناترازی انرژی، شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار گرفته است.

وی گفت: در همین راستا پس از دریافت گزارشات مردمی و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی از سوی ضابطین، از ابتدای سال تا کنون با صدور ۱۱۹ دستور ورود به اماکن، ۲ هزار و ۸۹ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

بیرانوند با اشاره اینکه با اقدامات انجام شده ۳۰۰ درصد رشد کشف ماینر در استان ثبت شده است افزود: ۷۲۱ دستگاه ماینر در شهرستان اهواز با بازرسی‌های شرکت توزیع برق اهواز و یک هزار و ۳۶۸ دستگاه توسط شرکت توزیع برق خوزستان کشف و ضبط شد.

معاون دادستان خوزستان گفت: استخراج رمز ارز ضرر و زیان قابل توجهی را به تأسیسات شبکه برق وارد می‌کنند و موجب ناترازی انرژی می‌شوند که بر همین اساس در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال با هدف کمک به دولت به منظور رفع ناترازی انرژی به ویژه برق، توقیف ماینرهای غیرمجاز در سطح استان از سوی دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/