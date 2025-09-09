خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگرداندن کیف پول یک میلیاردی به صاحبش توسط کارگر فرودگاه مشهد

بازگرداندن کیف پول یک میلیاردی به صاحبش توسط کارگر فرودگاه مشهد
کد خبر : 1683832
لینک کوتاه کپی شد.

کارگر خدماتی فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به زائر خارجی بازگرداند.

به گزارش ایلنا از خراسان‌رضوی، علی نمازی کارگر واحد خدمات در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس، در حین انجام وظیفه، کیف پول حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.

در بررسی‌های انجام شده، این کیف حاوی مقادیری قابل توجه وجه نقد، دلار، دینار عراقی و مدارک هویتی به ارزش یک میلیارد و ١٠٠ میلیون تومان بود که کارگر خدماتی پاکدست فرودگاه بین‌المللی مشهد پس از یافتن آن، به پلیس فرودگاه تحویل داد و به زائر عراقی علی بن موسی الرضا(ع) بازگردانده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی