هنرمندان پنج استان در جشن موسیقی «وحدت و صلابت» گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در آیین گشایش این رویداد، جمال برفی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، ضمن خیرمقدم به هنرمندان و علاقه‌مندان حاضر، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در پاسداشت فرهنگ بومی و تقویت پیوندهای وحدت‌آفرین تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور هفت گروه موسیقی در این جشن، گفت: گروه‌هایی از کرمانشاه، لرستان، سنندج، بوشهر و پاوه در این جشن موسیقی به اجرای موسیقی محلی و سنتی خواهند پرداخت.

برفی گروه‌های موسیقی سپهوند از لرستان، آراد، آوا و آژوان از کرمانشاه، دیلان از سنندج، بندری از بوشهر و خانه دف اورامان از پاوه را گروه‌های حاضر در جشن موسیقی وحدت و صلابت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این گروه‌ها از عصر امروزدوشنبه، ساعت ۱۷:۳۰، در تالار انتظار آغاز خواهد شد و به مدت سه شب ادامه دارد، گفت: حضور در این جشن موسیقی که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی کرمانشاه برگزار شده، برای عموم مردم رایگان است.

