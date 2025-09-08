مدیرعامل شرکت گاز استان؛
آمادگی کامل شرکت گاز کرمانشاه برای زمستان
پوشش ۱۰۰ درصدی گاز در شهرها و ۹۸ درصدی در روستاها
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از آمادگی این شرکت برای تأمین پایدار گاز در فصل سرما خبر داد و تأکید کرد که در زمستان پیشِرو اولویت تأمین گاز با بخش خانگی و خدماتی خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ناصر حسینی امروز دوشنبه ۱۷ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به وضعیت مطلوب گازرسانی در سطح استان گفت: «اکنون تمامی ۳۴ شهر قابل گازرسانی استان به شبکه متصل شده و پوشش شهری گاز به ۱۰۰ درصد رسیده است.»
وی افزود: «در استان کرمانشاه هزار و ۷۵۰ روستای بالای ۲۰ خانوار قابلیت گازرسانی دارند که تمام این روستاها تاکنون از نعمت گاز برخوردار شدهاند. علاوه بر این، تعدادی از روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز گازدار شدهاند و مجموع روستاهای گازرسانیشده به دو هزار و ۳۱۴ روستا میرسد.»
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه ضریب نفوذ گاز روستایی در اکثر شهرستانهای استان بیش از ۹۸ درصد است، اظهار کرد: «تنها در شهرستان ثلاث باباجانی به دلیل صعبالعبور بودن روستاها، این رقم به حدود ۵۷ درصد میرسد. البته با پیگیریهای انجامشده مجوز گازرسانی به ۳۰ روستای دیگر این شهرستان را نیز دریافت کردهایم و تلاش میکنیم هرچه زودتر این روستاها هم گازدار شوند.»
حسینی سپس به آمار مصرف گاز در استان اشاره کرد و گفت: «سال گذشته بیش از پنج میلیارد مترمکعب گاز در کرمانشاه مصرف شد که از این میزان حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب معادل ۳۵ درصد در بخش خانگی، ۳۳ درصد در نیروگاهها، ۱۰ درصد در پتروشیمی، ۱۰ درصد در صنایع و مابقی در سایر بخشها مصرف شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «مدیریت مصرف در بخش خانگی اهمیت ویژهای دارد، چرا که تنها با ۱۰ درصد صرفهجویی در این بخش میتوان گاز مورد نیاز دو کارخانه سیمان کرمانشاه با مصرف روزانه یک میلیون مترمکعب را برای مدت ۱۸۰ روز تأمین کرد.»
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه میانگین مصرف گاز هر خانوار در سال گذشته را ۲۴۱۱ مترمکعب عنوان کرد که به دلیل سرمای شدید، نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰۰ مترمکعب افزایش داشته است.
وی ادامه داد: «سال گذشته با وجود شرایط خاص سرمای هوا، گاز بخش خانگی در استان پایدار بود، هرچند برای مدیریت مصرف ناچار شدیم محدودیتهایی در تأمین گاز صنایع و برخی بخشها از جمله استخرها اعمال کنیم. امسال نیز با تقویت خطوط انتقال، آمادگی کامل برای تأمین گاز پایدار مورد نیاز مردم وجود دارد و اولویت همچنان بخش خانگی خواهد بود.»
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورتگرفته در زمینه بهینهسازی مصرف اشاره کرد و گفت: «سال گذشته چهار هزار و ۱۰۰ موتورخانه با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان بهصورت رایگان اصلاح و بهینهسازی شدند. همچنین برنامه توزیع بخاریهای کممصرف با راندمان بالای ۹۰ درصد به جای بخاریهای قدیمی با راندمان ۳۰ درصد در دستور کار قرار گرفته است.»
وی یکی از مهمترین چالشهای موجود را بدمصرفی و قیمت غیرواقعی گاز دانست و تصریح کرد: «ایران از نظر ذخایر و تولید گاز جزو کشورهای برتر جهان است، اما نمیتوانیم مدام بر تولید بیفزاییم و منابعی را که امانت آیندگان است، بسوزانیم. بخشی از ناترازی انرژی که امروز با آن روبهرو هستیم ناشی از همین الگوی نادرست مصرف است.»
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان به موضوع بدهیها نیز اشاره کرد و گفت: «میزان مطالبات شرکت گاز استان کرمانشاه از مشترکان به بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان میرسد که حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پتروشیمی، ۶۲ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی و ۲۹ میلیارد تومان مربوط به صنایع است. بدون شک برای اجرای پروژههای جدید و توسعه گازرسانی استان، وصول این مطالبات ضرورت دارد.»