خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های گیلانغرب در آتش سوخت

۱۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های گیلانغرب در آتش سوخت
کد خبر : 1683591
لینک کوتاه کپی شد.

۱۰۰ هکتار از مراتع جنگلی ارتفاعات «مله‌نی» در دهستان‌های چله و حیدریه از توابع شهرستان گیلانغرب در غرب کرمانشاه در آتش سوخت.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  صادق خدادادی   فرماندار گیلانغرب  با اشاره به اینکه این آتش‌سوزی‌ها از عصر روز گذشته در ارتفاعات «مله‌نی» در محدوده ۲ دهستان حیدریه و چله رخ داد، گفت که یک مورد از آن در ارتفاعات جنگلی قلاجه و دومین فقره نیز همزمان در مراتع جنگلی محدوده روستای اکبر از توابع دهستان چله این شهرستان به وقوع پیوست.

صادق خدادادی افزود: با وقوع این آتش سوزی ها نیروهای مردمی و ماشین آلات آتش نشانی و دستگاه های عضو مدیریت بحران و یگان های حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و انجمن های مردم نهاد به محل اعزام شدند که سخت گذر بودن منطقه و گستره آتش سوزی عملیات مهار را با مشکل مواجه کرد اما با تلاش بی وقفه نیروهای حاضر در محل چند ساعته آتش در نیمه شب گذشته مهار و از ادامه سرایت آن جلوگیری شد.

وی دلیل وقوع این این آتش سوزی ها را عامل انسانی بیان کرد و گفت که موضوع در دست پیگیری و بررسی است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی