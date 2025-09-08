به گزارش ایلنا از کرمانشاه، صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه این آتش‌سوزی‌ها از عصر روز گذشته در ارتفاعات «مله‌نی» در محدوده ۲ دهستان حیدریه و چله رخ داد، گفت که یک مورد از آن در ارتفاعات جنگلی قلاجه و دومین فقره نیز همزمان در مراتع جنگلی محدوده روستای اکبر از توابع دهستان چله این شهرستان به وقوع پیوست.

صادق خدادادی افزود: با وقوع این آتش سوزی ها نیروهای مردمی و ماشین آلات آتش نشانی و دستگاه های عضو مدیریت بحران و یگان های حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و انجمن های مردم نهاد به محل اعزام شدند که سخت گذر بودن منطقه و گستره آتش سوزی عملیات مهار را با مشکل مواجه کرد اما با تلاش بی وقفه نیروهای حاضر در محل چند ساعته آتش در نیمه شب گذشته مهار و از ادامه سرایت آن جلوگیری شد.

وی دلیل وقوع این این آتش سوزی ها را عامل انسانی بیان کرد و گفت که موضوع در دست پیگیری و بررسی است.

