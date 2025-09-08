۱۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای گیلانغرب در آتش سوخت
۱۰۰ هکتار از مراتع جنگلی ارتفاعات «ملهنی» در دهستانهای چله و حیدریه از توابع شهرستان گیلانغرب در غرب کرمانشاه در آتش سوخت.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، صادق خدادادی فرماندار گیلانغرب با اشاره به اینکه این آتشسوزیها از عصر روز گذشته در ارتفاعات «ملهنی» در محدوده ۲ دهستان حیدریه و چله رخ داد، گفت که یک مورد از آن در ارتفاعات جنگلی قلاجه و دومین فقره نیز همزمان در مراتع جنگلی محدوده روستای اکبر از توابع دهستان چله این شهرستان به وقوع پیوست.
صادق خدادادی افزود: با وقوع این آتش سوزی ها نیروهای مردمی و ماشین آلات آتش نشانی و دستگاه های عضو مدیریت بحران و یگان های حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و انجمن های مردم نهاد به محل اعزام شدند که سخت گذر بودن منطقه و گستره آتش سوزی عملیات مهار را با مشکل مواجه کرد اما با تلاش بی وقفه نیروهای حاضر در محل چند ساعته آتش در نیمه شب گذشته مهار و از ادامه سرایت آن جلوگیری شد.
وی دلیل وقوع این این آتش سوزی ها را عامل انسانی بیان کرد و گفت که موضوع در دست پیگیری و بررسی است.