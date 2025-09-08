ریزش زمین در خیابان هشتبهشت اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: صبح امروز در محدوده چهارراه فرشادی بخشی از راستگرد خیابان هشتبهشت غربی ریزش کرد و حفرهای در خیابان ایجاد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش با اشاره به ریزش بخشی از راستگرد خیابان هشتبهشت غربی اصفهان اظهار داشت: صبح امروز در محدوده چهارراه فرشادی بخشی از راستگرد خیابان هشتبهشت غربی ریزش کرد و حفرهای در خیابان ایجاد شد.
وی افزود: بلافاصله عوامل شرکت مترو، سازمان آتشنشانی، شهرداری و پلیس راهور به محل اعزام و ضمن ایمنسازی در جهت رفع خطر و ایجاد محدودیت ترافیکی در محل اقدام کردند.
شیشهفروش گفت: عملیات پرسازی تحکیم و ایمنسازی حفره ایجاد شده در عمق ۱۵ متر در حال اجرا است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: افراد مستقر در تعدادی از ساختمانهای تجاری واقع در محل به لحاظ ایمنی تخلیه شدند و الزامات ایمنی در محور عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، عنوان داشت: دستگاه حفاری تونل خط ۲ مترو در ایستگاه چهارراه فلسطین قرار دارد و علتیابی حادثه و تأثیرات دستگاه حفار بر ایجاد ریزش خیابان در دست بررسی است.
شیشهفروش اضافه کرد: در اثر حادثه خسارات جانی گزارش نشد.
هماکنون 300 کیلومتر از شبکههای فاضلاب شهر اصفهان دچار فرسودگی است که از این میزان، 44 کیلومتر بهعنوان نقاط بحرانی در اولویت بازسازی قرار گرفتهاند.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است در سال جاری 20 کیلومتر از این شبکههای فرسوده بازسازی شود. فرسودگی لولهها و پدیده فرونشست زمین از عوامل اصلی ایجاد شکستگی در شبکه فاضلاب شهری به شمار میآید.