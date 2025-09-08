خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

مسمومیت ۱۷۹ نفر در پی احتمال مسمومیت ناشی از آب در باغملک

نشست بررسی پرونده مسمومیت جمعی از شهروندان بخش میداود شهرستان باغملک، با حضور دادستان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک برگزار شد.

فاطمه عسکری تامرادی مدیر شبکه بهداشت و درمان باغملک با اعلام خبر برگزاری نشست  بررسی پرونده مسمومیت جمعی از شهروندان بخش میداود شهرستان باغملک، با حضور محمد شجاعی دادستان عمومی و انقلاب باغملک، مهرزاد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بهرامی  شهردار باغملک، دامپزشکی، آبفا  و برخی دیگر از مدیران شهرستان  به ایلنا گفت:  تا پیش از شروع نشست ۱۷۹ نفر مبتلا با علائم اسهال استفراغ و تب داشته‌ایم که خوشبختانه شیب ابتلا بسیار کند شده است. 

وی افزود: منتظر پاسخ آزمایش آب از تهران هستیم. از لحظه دریافت گزارش، خانه به خانه مراجعه و بیماران  را در محل مورد رصد قرار دادیم. قرار است در منطقه مورد نظر  اقدام به حفر یک چاه جدید شود و تجهیز امکانات  صورت گیرد. 

در ادامه، محمد شجاعی دادستان شهرستان نیز اظهار داشت: پس از انتشار خبر مسمومیت جمعی از شهروندان بخش میداود،  در کوتاه‌ترین زمان، موضوع به دادستانی کل استان اطلاع داده شد و دادستان مرکز استان خوزستان با جدیت و قاطعیت دستورات مقتضی را صادر کرد. 

شجاعی ادامه داد:  دادستانی شهرستان بدون هیچ اغماضی نسبت به هر اقدامی که سلامت شهروندان را تهدید کند، با قاطعیت ورود خواهد کرد و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، اگر مشخص شود که ترک فعل از سوی کارکنان دولت منجر به این حادثه شده، دادستانی در چارچوب پرونده قضایی تشکیل‌شده، پیگیری تا حصول نتیجه و تنبیه متخلفان را ادامه خواهد داد.

خبرنگار : جعفر احمدی تامرادی
