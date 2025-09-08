خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر پیشگامان بسیج در فارس خبرداد؛

آمادگی برای حمایت و توسعه مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان

آمادگی برای حمایت و توسعه مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان
کد خبر : 1683369
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر پیشگامان بسیج در استان فارس از آمادگی برای حمایت و توسعه مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان و تجاری سازی طرح‌ها و محصولات خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجید میکائیلی  با اشاره به اینکه پیشگامان توسعه فرآیند دانش به عنوان یک مجموعه سرمایه گذاری به دنبال مردمی سازی زیست بوم دانش بنیان و تجاری سازی طرح‌ها و محصولات و همچنین بسیج بازیگران این زیست بوم است، تصریح کرد: تمامی اقدامات، حمایت ها و سرمایه گذاری های ما در پیشگامان در مسیر مردمی سازی این زیست بوم است و تا حد امکان تصدی گری نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه پیشگامان‌ فرایند دانش، سکوی سرمایه گذاری هوشمند است، اظهار داشت: از مهم ترین مزایای این سکوی سرمایه گذاری هوشمند می توان به امکان ثبت طرح ها برای جذب سرمایه گذار، امکان انتخاب طرح ها برای سرمایه گذاری، مشاوره ی تخصصی در زمینه طرح ها، امکان سرمایه گذاری با هر مبلغ و در هر استان، دریافت تضامین معتبر و امکان گفت و گوی دو طرفه بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر اشاره کرد.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس درخصوص مخاطبان این سکو عنوان کرد: صاحبان تیم‌های استارت‌آپی، کسب‌و‌کارهای پایدار و نوآور، فعالان اقتصاد پیشرو و عموم مردم مخاطبان این سکو هستند.

وی پیرامون ساز و کار حمایتی این سکو متذکر شد: در این مسیر مخاطبان می توانند از حمایت قانونی، قرارداد های تسهیلاتی و مشاوره اقتصادی و حقوقی تیم های حرفه ای ما بهره مند شوند.

میکائیلی ادامه داد: مخاطبان با ورود به سایت mtashilgar.ir با ثبت طرح و یا بازدید طرح ها می توانید از مزایای این سایت استفاده نمایند.

به گفته وی، جهت مذاکره حضوری و کسب اطلاعات بیشتر، می توان به نمایندگی استان فارس واقع در خیابان زند، انتهای خیابان ادیان توحیدی، مجتمع علم و فناوری اسوه، دفتر پیشگامان توسعه فرایند دانش مراجعه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی