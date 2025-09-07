مدیر روابط عمومی شورای شهر بندرعباس منصوب شد
طی حکمی از سوی حجت الاسلام حیدری سراحی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، سمیرا دهقانی به عنوان مدیر روابط عمومی این شورا منصوب شد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن تقدیر از تلاشهای مدیر پیشین، از سوابق اجرایی و تخصصی دهقانی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که با حضور ایشان، سطح تعاملات رسانهای و ارتباط با شهروندان به شکل چشمگیری ارتقاء یابد.
گفتنی است دهقانی سابقه 13 سال فعالیت در حوزه ارتباطات و روابط عمومی ، مدیر مسئول پایگاه خبری، مشاور رسانه ای رئیس شورای شهر ، مشاور رسانه ای کمیسیون شهرسازی، ارتباطات و روابط عمومی سازمان آتش نشانی بندرعباس را در کارنامه دارد.
این انتصاب در راستای سیاستهای شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بهبود فرآیند اطلاعرسانی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری صورت گرفته است.