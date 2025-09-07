مدیر روابط عمومی شورای شهر بندرعباس منصوب شد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیر پیشین، از سوابق اجرایی و تخصصی دهقانی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که با حضور ایشان، سطح تعاملات رسانه‌ای و ارتباط با شهروندان به شکل چشمگیری ارتقاء یابد.

گفتنی است دهقانی سابقه 13 سال فعالیت در حوزه ارتباطات و روابط عمومی ، مدیر مسئول پایگاه خبری، مشاور رسانه ای رئیس شورای شهر ، مشاور رسانه ای کمیسیون شهرسازی، ارتباطات و روابط عمومی سازمان آتش نشانی بندرعباس را در کارنامه دارد.

این انتصاب در راستای سیاست‌های شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری صورت گرفته است.

