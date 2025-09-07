خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر روابط عمومی شورای شهر بندرعباس منصوب شد

مدیر روابط عمومی شورای شهر بندرعباس منصوب شد
کد خبر : 1683205
لینک کوتاه کپی شد.

طی حکمی از سوی حجت الاسلام حیدری سراحی، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس، سمیرا دهقانی به عنوان مدیر روابط عمومی این شورا منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، رئیس شورای شهر بندرعباس ضمن تقدیر از تلاش‌های مدیر پیشین، از سوابق اجرایی و تخصصی دهقانی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی تمجید کرد و ابراز امیدواری نمود که با حضور ایشان، سطح تعاملات رسانه‌ای و ارتباط با شهروندان به شکل چشمگیری ارتقاء یابد.

گفتنی است دهقانی سابقه 13 سال فعالیت در حوزه ارتباطات و روابط عمومی ، مدیر مسئول پایگاه خبری، مشاور رسانه ای رئیس شورای شهر ، مشاور رسانه ای کمیسیون شهرسازی، ارتباطات و روابط عمومی سازمان آتش نشانی بندرعباس را در کارنامه دارد.

این انتصاب در راستای سیاست‌های شورای اسلامی شهر بندرعباس برای بهبود فرآیند اطلاع‌رسانی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری صورت گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی