خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرمانشاه میزبان جشن موسیقی «وحدت و صلابت» با حضور گروه‌های موسیقی سراسر کشور

کرمانشاه میزبان جشن موسیقی «وحدت و صلابت» با حضور گروه‌های موسیقی سراسر کشور
کد خبر : 1683166
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص)، جشن موسیقی «وحدت و صلابت» برای نخستین بار در استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به ابتکار انجمن موسیقی استان برای برگزاری این جشن، اظهار داشت: «جشن موسیقی «وحدت و صلابت» از ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد و گروه‌هایی از بوشهر، لرستان، خراسان شمالی، کردستان و کرمانشاه در آن به اجرای برنامه می‌پردازند.»

وی زمان‌بندی اجراها را دو بخش اعلام کرد: «بخش نخست از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و پس از یک توقف یک ساعته، بخش دوم از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ ادامه خواهد یافت.» تیموری همچنین با دعوت از مردم و خانواده‌ها برای حضور در این برنامه‌ها تأکید کرد: «تمامی اجراها رایگان است و این فرصت، زمینه‌ای ارزشمند برای حمایت از موسیقی ایرانی و آشنایی علاقه‌مندان با هنر فاخر موسیقی فراهم می‌کند.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه یادآور شد : پس از این جشن، نهمین جشنواره موسیقی «کهن آوای تنبور» به همت استاد علی‌اکبر مرادی در روزهای ۲۰ و ۲۲ شهریورماه در خانه تنبور روستای بان‌زلان شهرستان دالاهو برگزار خواهد شد و جزئیات آن به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این رویدادها نه تنها بستری برای همگرایی هنرمندان و معرفی موسیقی محلی فراهم می‌کنند، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ موسیقی و همبستگی ملی ایفا می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی