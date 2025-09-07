کرمانشاه میزبان جشن موسیقی «وحدت و صلابت» با حضور گروههای موسیقی سراسر کشور
همزمان با هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص)، جشن موسیقی «وحدت و صلابت» برای نخستین بار در استان کرمانشاه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با اشاره به ابتکار انجمن موسیقی استان برای برگزاری این جشن، اظهار داشت: «جشن موسیقی «وحدت و صلابت» از ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد و گروههایی از بوشهر، لرستان، خراسان شمالی، کردستان و کرمانشاه در آن به اجرای برنامه میپردازند.»
وی زمانبندی اجراها را دو بخش اعلام کرد: «بخش نخست از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و پس از یک توقف یک ساعته، بخش دوم از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ ادامه خواهد یافت.» تیموری همچنین با دعوت از مردم و خانوادهها برای حضور در این برنامهها تأکید کرد: «تمامی اجراها رایگان است و این فرصت، زمینهای ارزشمند برای حمایت از موسیقی ایرانی و آشنایی علاقهمندان با هنر فاخر موسیقی فراهم میکند.»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه یادآور شد : پس از این جشن، نهمین جشنواره موسیقی «کهن آوای تنبور» به همت استاد علیاکبر مرادی در روزهای ۲۰ و ۲۲ شهریورماه در خانه تنبور روستای بانزلان شهرستان دالاهو برگزار خواهد شد و جزئیات آن به زودی اطلاعرسانی خواهد شد.
این رویدادها نه تنها بستری برای همگرایی هنرمندان و معرفی موسیقی محلی فراهم میکنند، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ موسیقی و همبستگی ملی ایفا میکنند.