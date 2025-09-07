خبرگزاری کار ایران
پلیس تالش مانع از خودکشی جوان ۲۵ ساله شد

پلیس تالش مانع از خودکشی جوان ۲۵ ساله شد
فرمانده انتظامی تالش گفت: ماموران انتظامی این شهرستان با حضور و اقدام به موقع، مانع از خودکشی یک جوان ۲۵ساله شدند.

به گزارش ایلنا از تالش،سرهنگ «عباس حقیقی‌نیا» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصمیم فردی به خودکشی در یکی از خیابان‌های شهر، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه پس از حضور پلیس در آدرس محل اعلامی و بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد یک جوان قصد پریدن از پشت بام منزل مسکونی را دارد، بیان داشت: ماموران انتظامی با دعوت از فرد مورد نظر به حفظ آرامش و ترغیب وی به جلوگیری از هرگونه اقدام نسنجیده، مانع از خودکشی این جوان ۲۵ ساله شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش همچنین خاطرنشان کرد: این فرد در بررسی‌های صورت گرفته، علت و انگیزه خود از این اقدام را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص رفع مشکلات شخصی خود به مشاوران انتظامی مستقر در کلانتری‌ها یا مرکز مشاوره معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس گیلان مراجعه و از خدمات ارائه شده در این مراکز بهره‌مند شوند.

