پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران کرمانشاه
اجرای سامانه پالیز برای کاهش قیمت مرغ
مدیر بانک کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان وجه خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده که معادل ۹۵ درصد مطالبات آنان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حسین خلیلی قرهبویا مدیر بانک کشاورزی استان کرمانشاه امروز یکشنبه ۱۶ شهریورماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، گفت: کرمانشاه بهعنوان استانی کشاورزیمحور، همواره در خط مقدم تولید گندم و محصولات استراتژیک قرار دارد و بانک کشاورزی نیز وظیفه دارد با پشتیبانی مالی از کشاورزان، امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
وی افزود: «از ابتدای فصل برداشت گندم در مناطق گرمسیر استان تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده که حدود ۹۵ درصد مطالبات آنان را شامل میشود. این پرداختیها در چهارده سال گذشته بیسابقه بوده و تنها بخش کوچکی از مطالبات باقی مانده که طبق برنامه تا دهه دوم شهریور تسویه خواهد شد.»
مدیر بانک کشاورزی کرمانشاه همچنین به جایگاه این بانک در کشور اشاره کرد و گفت: «استان کرمانشاه از نظر تجهیز منابع مالی رتبه سوم کشور را دارد و در حوزه بانکداری دیجیتال نیز در بین پنج استان برتر قرار گرفتهایم. علاوه بر این، حجم پرداخت تسهیلات از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۷۲ هزار و ۸۵۲ میلیارد ریال رسیده است.»
خلیلی قرهبویا در ادامه به تشریح طرح سامانه پالیز بانک کشاورزی پرداخت و توضیح داد: «این طرح با هدف ایجاد زنجیره اعتباری کامل در حوزه کشاورزی و دامپروری طراحی شده است. در این سامانه، تمامی حلقههای تولید شامل جوجهریزی، تأمین نهادههای دامی، دارو، خدمات دامپزشکی، کشتارگاه و حتی شبکه توزیع در یک چرخه اعتباری زیر نظر بانک کشاورزی ساماندهی میشود.»
وی افزود: «پیش از این، تولیدکنندگان برای خرید نهاده یا دارو مجبور بودند از واسطهها خرید کنند که باعث افزایش هزینهها و شکلگیری بازار سیاه میشد. اما در سامانه پالیز، بانک کشاورزی پس از اعتبارسنجی تولیدکننده، ضمانت مالی او را بر عهده میگیرد و امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان نهاده یا شرکتهای دارویی فراهم میشود. این کار علاوه بر جلوگیری از دلالی، هزینه تمامشده تولید را بهشدت کاهش میدهد.»
مدیر بانک کشاورزی کرمانشاه خاطرنشان کرد: «بر اساس پیشبینیها، اجرای کامل این سامانه در استان میتواند قیمت مرغ برای مصرفکننده را حداقل ۲۰ هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش دهد. به این ترتیب، هم تولیدکننده از فشار هزینهها رها میشود و هم مصرفکننده کالای اساسی را با قیمت مناسبتری دریافت میکند.»
وی تأکید کرد: «سامانه پالیز پیشتر در استانهای کرمان، سمنان و اصفهان بهصورت آزمایشی اجرا شده و نتایج موفقی به همراه داشته است. در کرمانشاه نیز با توجه به ظرفیت بالای تولید مرغ و محصولات دامی، اجرای این طرح میتواند الگویی برای سراسر کشور باشد.»
خلیلی قرهبویا در بخش دیگری از سخنانش به حضور بانک کشاورزی در نمایشگاهها اشاره کرد و گفت: «بانک کشاورزی در دوازدهمین نمایشگاه صنعت جامع کشاورزی که از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه برگزار شد، حضور فعال داشت. در جریان این نمایشگاه، با تولیدکنندگان و کشاورزان نشستهای تخصصی برگزار کردیم و زمینه تأمین منابع مالی برای خرید تجهیزات و ماشینآلات کشاورزی فراهم شد تا مشکلات احتمالی در حوزه ضمانت و دریافت تسهیلات برطرف شود.»
وی افزود: «در جریان این نمایشگاه، استاندار کرمانشاه نیز از حضور فعال بانک کشاورزی و همکاری با تولیدکنندگان تقدیر و تشکر کردند و بر اهمیت حمایت از کشاورزان و توسعه تولیدات استراتژیک استان تأکید داشتند.»
خلیلی قرهبویا در پایان گفت: «اجرای این سامانه نیازمند همکاری دستگاههای مرتبط و همچنین حمایت رسانههاست. رسانهها با بازتاب مشکلات تولیدکنندگان و مطالبهگری میتوانند زمینه تسهیل اجرای چنین طرحهای بزرگی را فراهم کنند. هدف نهایی بانک کشاورزی نیز چیزی جز تأمین امنیت غذایی، حمایت از کشاورزان و کاهش هزینههای معیشتی مردم نیست.»