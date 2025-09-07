خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشت گاز منجر به انفجار و تخریب یک واحد مسکونی در گیلانغرب شد

نشت گاز منجر به انفجار و تخریب یک واحد مسکونی در گیلانغرب شد
کد خبر : 1683146
لینک کوتاه کپی شد.

انفجار گاز در یک منزل مسکونی در خیابان علیرضاوندی شهر گیلانغرب امروز یکشنبه، منجر به تخریب یک منزل مسکونی و مصدوم شدن یک نفر شد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  مدیر مرکز آتش نشانی گیلانغرب   با تایید این خبر در خصوص جزییات این حادثه افزود: امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه)، انفجار در یک ساختمان مسکونی ۲طبقه در خیابان علیرضا وندی شهر گیلانغرب در غرب کرمانشاه رخ داد که منجر به تخریب کامل طبقه همکف این واحد و مصدوم شدن یک نفر شد.

فرهاد خانبابایی افزود: به محض اطلاع از این انفجار نیروهای آتش‌نشانی با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، سریعاً وارد عمل شده و توانستند از گسترش آتش به طبقه بالایی و ساختمان های مجاور جلوگیری کنند اما منزل به طور کامل و تجهیزات داخل آن آسیب دید.

وی درباره وضعیت تجهیزات آتش نشانی گیلانغرب گفت: نیروهای ما با سه دستگاه ماشین آتش‌نشانی فعالیت می‌کنند که یکی از آن‌ها به سومار منتقل شده و ۲دستگاه موجود فرسوده است.

مدیر مرکز آتش نشانی گیلانغرب گفت: امکانات مورد نیاز از جمله ماسک اکسیژن و فوم خاموش‌کن در اختیار نداریم و نیروهای ۱۲ نفره به شکل شبانه‌روزی در سه شیفت فعالیت می‌کنند اما تجهیزات پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

وی افزود: ما حتی ماسک ویژه عبور از آتش نداریم و نیروها با وجود کمترین امکانات، با ایثار خود ماموریت‌ها را انجام می‌دهند که این وضعیت خطر آسیب و مصدومیت نیروها را افزایش می‌دهد و تجهیزات و امکانات جدید برای حفظ جان مردم و آتش‌نشانان ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی