نشت گاز منجر به انفجار و تخریب یک واحد مسکونی در گیلانغرب شد
انفجار گاز در یک منزل مسکونی در خیابان علیرضاوندی شهر گیلانغرب امروز یکشنبه، منجر به تخریب یک منزل مسکونی و مصدوم شدن یک نفر شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مدیر مرکز آتش نشانی گیلانغرب با تایید این خبر در خصوص جزییات این حادثه افزود: امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه)، انفجار در یک ساختمان مسکونی ۲طبقه در خیابان علیرضا وندی شهر گیلانغرب در غرب کرمانشاه رخ داد که منجر به تخریب کامل طبقه همکف این واحد و مصدوم شدن یک نفر شد.
فرهاد خانبابایی افزود: به محض اطلاع از این انفجار نیروهای آتشنشانی با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، سریعاً وارد عمل شده و توانستند از گسترش آتش به طبقه بالایی و ساختمان های مجاور جلوگیری کنند اما منزل به طور کامل و تجهیزات داخل آن آسیب دید.
وی درباره وضعیت تجهیزات آتش نشانی گیلانغرب گفت: نیروهای ما با سه دستگاه ماشین آتشنشانی فعالیت میکنند که یکی از آنها به سومار منتقل شده و ۲دستگاه موجود فرسوده است.
مدیر مرکز آتش نشانی گیلانغرب گفت: امکانات مورد نیاز از جمله ماسک اکسیژن و فوم خاموشکن در اختیار نداریم و نیروهای ۱۲ نفره به شکل شبانهروزی در سه شیفت فعالیت میکنند اما تجهیزات پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.
وی افزود: ما حتی ماسک ویژه عبور از آتش نداریم و نیروها با وجود کمترین امکانات، با ایثار خود ماموریتها را انجام میدهند که این وضعیت خطر آسیب و مصدومیت نیروها را افزایش میدهد و تجهیزات و امکانات جدید برای حفظ جان مردم و آتشنشانان ضروری است.