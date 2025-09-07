به گزارش ایلنا، مسعود گوردزی در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با دستور کار گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات مربوط به اجزاء بند "ب" تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تفکیک دستگاه و بانک در استان افزود: دستگاه‌ها باید اقدامات انجام شده در پروژه‌ها را شامل میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، پیشرفت فیزیکی، میزان اشتغال‌زایی و وضعیت تکمیل یا نیمه‌تمام بودن طرح‌ها به استانداری اعلام کنند تا فرمانداران بتوانند ارزیابی میانی طرح‌ها را انجام دهند.

گوردزی ادامه داد: این ارزیابی‌ها باعث شناسایی مشکلات، تطبیق اقدامات با واقعیت‌های اقتصادی و بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد شد.

معاون استاندار فارس بر اهمیت رعایت عدالت جغرافیایی در توزیع منابع تاکید کرد و یادآور شد: شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی باید در تخصیص تسهیلات مدنظر قرار گیرد؛ برخی مناطق استان ممکن است در ظاهر برخوردار باشند، اما آمارها نشان می‌دهد نیاز واقعی در دهک‌های کم‌برخوردار بیشتر است و تحلیل‌های دقیق باید در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی با بانک‌ها برای تجهیز منابع و افزایش سهمیه‌ها تاکید کرد.

گودرزی تاکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تلفیق منابع و مدیریت بهینه، سهم طرح‌ها را افزایش دهند و اثرگذاری اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

وی اعلام کرد: با پیگیری استانداری و مکاتبه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این اقدامات برای ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها در استان دنبال خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در ادامه به اصلاح فرآیندهای اجرایی و جایگزینی دستگاه‌ها و بانک‌ها برای افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: هر دستگاه و بانک باید عملکرد خود را با شاخص‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی استان تطبیق دهد؛ در صورت نیاز به اصلاح یا جایگزینی، پیشنهادات باید ارائه شود تا تصمیمات استانی موثرتر و همسو با اهداف اقتصادی و اشتغال‌زایی باشد.

گودرزی به اهمیت تعهدات بیمه‌ای در طرح‌های اشتغال‌زایی نیز اشاره کرد و گفت اجرای پروژه‌ها باید همراه با تعهدات بیمه‌ای واقعی باشد تا اهداف اقتصادی و اجتماعی استان تحقق یابد.

وی از دستگاه‌ها خواست کمبودها و تاخیرها در فرآیندها را گزارش دهند و اقدامات لازم برای تسریع اجرای طرح‌ها انجام شود.

گوردزی همچنین بر ضرورت افزایش منابع و سهمیه‌ها برای طرح‌های جهاد، صنعت و معدن تاکید کرد تا اجرای پروژه‌ها با کیفیت و اثرگذاری بالاتر انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت حضور مدیران بانکی با تجربه در استان اشاره کرد و یادآور شد: این مدیران می‌توانند سرعت و کیفیت اجرای طرح‌ها را ارتقا دهند؛ حضور آنها باعث تصمیم‌گیری بهتر، تطبیق پروژه‌ها با شرایط محلی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندها می‌شود و نقش مهمی در بهره‌وری منابع دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان خواستار تهیه و ارسال گزارش کامل اقدامات و پیشنهادها شد تا استانداری بتواند با بررسی دقیق، اقدامات اصلاحی، تقویت منابع و برنامه‌ریزی برای اجرای موفق طرح‌ها را در استان دنبال کند.

