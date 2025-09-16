گرانی مدارس، از شهریه پنهان تا لباس فرم اجباری

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید مانده، خانواده‌ها از افزایش شدید هزینه‌های مربوط به ثبت‌نام و آماده‌سازی دانش‌آموزان گلایه دارند؛ گرانی لوازم‌التحریر، الزام به خرید لباس فرم با قیمت‌های بالا و دریافت وجه نقد هنگام ثبت‌نام، از جمله مشکلاتی است که این روزها والدین با آن روبه‌رو هستند.

برخی والدین می‌گویند: افزایش قیمت لوازم‌التحریر به حدی است که دیگر خرید ملزومات اولیه مدرسه به راحتی امکان‌پذیر نیست.

یکی از مادران دانش‌آموز در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «سال گذشته با یک میلیون تومان می‌توانستیم کیف و دفتر و نوشت‌افزار لازم را بخریم، اما امسال حتی با دو میلیون تومان هم همه نیازهای فرزندم تأمین نمی‌شود.»

قیمت یک دست لباس بیش از یک میلیون تومان است

از سوی دیگر، موضوع لباس فرم مدارس نیز نگرانی والدین را دو چندان کرده است. پدر یک دانش‌آموز دبیرستانی در این‌باره گفت: «مدرسه والدین را مجبور به خرید لباس فرم از فروشگاه مشخصی کرده و قیمت یک دست لباس بیش از یک میلیون تومان است. این در حالی است که خانواده‌هایی با چند فرزند محصل توان تأمین چنین هزینه‌ای را ندارند.»

شهریه پنهان و باسوادی گران

برخی والدین همچنین نسبت به دریافت وجه نقد هنگام ثبت‌نام اعتراض دارند. مادر یکی از دانش‌آموزان در این خصوص گفت: مدرسه مبلغی را به عنوان کمک‌هزینه مطالبه می‌کند و وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گویند؛ این پول برای امور مدرسه ضروری است. ما هم ناچاریم بپردازیم چون نمی‌خواهیم فرزندمان تحت فشار قرار بگیرد.

رایگان بودن آموزش در قانون جا مانده است

این مادر با بیان اینکه در این دوره زمانه دیگر باسواد شدن گران شده است و هرکسی پول داشته باشد می تواند به تحصیل ادامه دهد افزود: وعده تحصیل رایگان دروغی بیش نبوده و رایگان بودن آموزش در قانون جا مانده است.

‍ دریافت هرگونه شهریه اجباری در مدارس دولتی آذربایجان‌ غربی تخلف است

علی اکبر صمیمی،مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در گفت و گو لا ایلنا، از ممنوعیت دریافت شهریه در مدارس دولتی استان خبر داد و گفت: با مدیران متخلف برخورد می شود.

صمیمی ،با تأکید بر ممنوعیت دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی گفت: به جز هزینه بیمه حوادث دانش‌آموزی، هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبت‌نام، وجهی را به صورت الزامی از اولیا دریافت کند.

صمیمی اظهار کرد: در برخی موارد گزارش‌هایی از سوی اولیا مبنی بر اخذ شهریه اجباری یا حق ثبت‌نام توسط برخی مدارس دولتی دریافت شده است که چنین اقدامی تخلف قانونی محسوب می‌شود و در صورت اثبات، با مدیر مربوطه برخورد خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اداره کل آموزش و پرورش آماده پاسخگویی به شکایات و مشکلات اولیا در خصوص ثبت‌نام مدارس یا سایر مسائل مرتبط است و همه تلاش خود را برای همراهی با خانواده‌ها به کار خواهد گرفت.

اختیار نحوه تهیه لباس فرم با اولیای دانش آموزان است

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش پرورش آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، اختیار نحوه تهیه لباس فرم با اولیای دانش‌آموزان است و مدارس صرفاً موظف به اعلام رنگ و طرح هستند.

رضاعلیخانلو در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: لباس فرم دانش‌آموزان امسال با نرخ مصوب اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و متناسب با سایز و جنس پارچه تولید و در اختیار خانواده‌ها قرار می گیرد.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت کارگاه‌های تولیدی گفت: سفارش لباس فرم مدارس بر اساس اولویت‌بندی میان تولیدی‌ها توزیع می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر تولیدی اول توان پاسخگویی به نیاز مدارس را نداشته باشد، سفارش به تولیدی دوم و سپس سوم واگذار خواهد شد.

اولویت بندی تولیدی ها بر مبنای ظرفیت دوخت

علیخانلو ادامه داد: این روند با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار، رعایت عدالت میان تولیدکنندگان و همچنین اطمینان از تأمین به‌موقع لباس دانش‌آموزان انجام می‌گیرد.

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش پرورش آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش نظارتی اداره کل صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در فرآیند تولید و توزیع، شاخص‌هایی چون کیفیت پارچه، استاندارد دوخت و نرخ مصوب ملاک عمل قرار دارد و خانواده‌ها می‌توانند با اطمینان نسبت به تهیه لباس فرم اقدام کنند.

علیخانلو با بیان اینکه،بر اساس ماده ۸۵ آیین‌نامه اجرایی مدارس، اختیار نحوه تهیه لباس فرم با اولیای دانش‌آموزان است و مدارس صرفاً موظف به اعلام رنگ و طرح هستند گفت: هیچ اجباری برای تهیه لباس فرم از تولیدی خاص نیست خانواده ها می‌توانند به اختیار خود اقدام به تهیه لباس فرم کنند.

کارشناسان آموزشی معتقدند؛فشار اقتصادی ناشی از گرانی می‌تواند بر روند تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر منفی بگذارد و در صورت نبود نظارت جدی، آغاز سال تحصیلی به جای شور و نشاط، برای بسیاری از خانواده‌ها با اضطراب و فشار مالی همراه خواهد شد.

