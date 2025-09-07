خبرگزاری کار ایران
اجرای طرح خوزستان پاکیزه در هفته‌ی پایانی شهریور

اجرای طرح خوزستان پاکیزه در هفته‌ی پایانی شهریور
مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: طرح خوزستان پاکیزه در هفته پایانی شهریور ماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد جواد اشرفی امروز یکشنبه، افزود:  اجرای این طرح یک اقدام هماهنگ و جهادی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و عموم شهروندان خواهد بود تا با پاکسازی معابر، حاشیه رودخانه‌ها، پارک‌ها و مناطق گردشگری، گام مؤثری در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی استان برداشته شود.

وی ادامه داد: طرح خوزستان پاکیزه علاوه بر اقدامات عملیاتی، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی همراه است تا زمینه افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مدیریت پسماند و ضرورت مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست فراهم گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر اینکه سلامت محیط زیست پیوندی مستقیم با سلامت شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: با همکاری و همیاری مردم و نهاد‌های مسئول می‌توانیم استانی پاکیزه‌تر و زیباتر برای نسل امروز و فردا بسازیم.

اشرفی  بیان کرد: این طرح از ۲۲ شهریور آغاز و تا ۲۹ شهریورماه در سراسر استان خوزستان ادامه خواهد داشت.

