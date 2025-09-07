خبرگزاری کار ایران
معاون سیاسی استاندار فارس تاکید کرد؛

وحدت ملت ایران سد شکست‌ناپذیر در برابر توطئه‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی با تاکید بر اینکه مردم تنها مولفه‌ای هستند که امنیت پایدار می‌آفرینند گفت: وحدت و همدلی ملت ایران در سه مقطع تاریخی یعنی پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی همواره رمز اقتدار کشور بوده و امروز نیز در فارس با حضور اقوام و مذاهب گوناگون این وحدت به‌خوبی تحقق یافته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس حجت‌الله رضایی معاون سیاسی استاندار فارس در آیین گرامیداشت هفته وحدت در شیراز با اشاره به اهمیت انسجام ملی افزود: اگر می‌خواهیم وحدت را در سه برهه انقلاب اسلامی که شکل گرفته و اجماعی که بین توده و نخبگان، تمام اقشار و ادیان در کشور ایجاد شد مرور کنیم، باید به این سه مقطع حساس و سرنوشت ساز اشاره کرد.

وی ادامه داد: جنگ 12 روزه را در دورانی تجربه کردیم که منابع و مولفه‌های قدرت در جهان در حال دگرگونی بود و ما با مولفه‌های قدرت جدیدی مواجه شدیم و دشمن صهیونیستی در اصل کارگزار قدرت‌های بزرگ بود.

وی اظهار کرد: به‌رغم تمام حمایت‌ها و امکانات مختلفی که در اختیار رژیم صهیونیستی بود، سه مولفه تدبیر رهبر معظم انقلاب، توان و شجاعت نیروهای مسلح و حضور مردم نقش اصلی را ایفا کرده و پیروزی را برای کشورمان رقم زدند.

معاون سیاسی استاندار فارس گفت: مردم تنها مولفه‌ای هستند که قدرت و امنیت پایدار ایجاد می‌کنند و ملت ایران به‌خوبی نشان دادند که مولفه بسیار پایداری هستند.

رضایی، با اشاره به شرایط استان فارس در ایام جنگ 12 روزه ادامه داد: در این استان نیز با تدبیر استاندار و رهنمودهای امام جمعه شیراز، همگان با همدلی و تدبیر تمام مسئولان و همراهی مردم، تمام امور به خوبی پیش رفت و این امر نشانه‌ای روشن از قدرت و اقتدار نظام است.

وی اظهار کرد: اینکه در فارس فرماندار اهل سنت داریم و مشاور استاندار نیز از میان اهل سنت است و همچنین انتصاباتی که از میان اهل سنت در آینده خواهیم داشت، همه بیانگر تحقق عملی شعار وحدت در این استان است.

