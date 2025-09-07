خبرگزاری کار ایران
توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه متخلف در گرگان

توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه متخلف در گرگان
فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه موتوری متخلف در ادامه اجرای طرح‌های محله‌محور ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباس پهلوانی‌نسب اظهار داشت: مأموران پلیس گرگان در راستای برخورد قاطع با هنجارشکنان و ایجاد نظم و آرامش در سطح شهر، طی چند روز گذشته موفق شدند ۵۴ دستگاه خودرو و ۷۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد و اخلال در نظم عمومی شناسایی و توقیف کنند. 

سرهنگ پهلوانی‌نسب با تأکید بر رویکرد مردمی پلیس در برقراری نظم و امنیت افزود: وسایل نقلیه توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و مالکان متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های انتظامی و امنیتی با محوریت محلات همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای قانون‌شکنان آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

