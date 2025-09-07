توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه متخلف در گرگان

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ عباس پهلوانی‌نسب اظهار داشت: مأموران پلیس گرگان در راستای برخورد قاطع با هنجارشکنان و ایجاد نظم و آرامش در سطح شهر، طی چند روز گذشته موفق شدند ۵۴ دستگاه خودرو و ۷۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف را به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد و اخلال در نظم عمومی شناسایی و توقیف کنند.

سرهنگ پهلوانی‌نسب با تأکید بر رویکرد مردمی پلیس در برقراری نظم و امنیت افزود: وسایل نقلیه توقیف‌شده به پارکینگ منتقل و مالکان متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های انتظامی و امنیتی با محوریت محلات همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای قانون‌شکنان آرامش شهروندان را خدشه‌دار کنند.

