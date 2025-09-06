خبرگزاری کار ایران
اولتیماتوم فرماندار ایلام به شورای شهر؛

مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح مدیریت شهری/ منحل می شوید

مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح مدیریت شهری/ منحل می شوید
فرماندار ایلام، با اشاره به نارضایتی عمومی از وضعیت مدیریت شهری اعلام کرد: شورای شهر و شهرداری تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا در خدمات‌رسانی و مدیریت شهری تغییر ایجاد کنند، در غیر این صورت فرمانداری با استفاده از اختیارات قانونی وارد عمل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احسان اکبری شامگاه شنبه در نشست مشترک با استاندار و مسئولان امنیتی استان با صراحت از وضعیت موجود در شهر انتقاد کرد و گفت: مشکلات شهری به سطحی رسیده که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است؛ از انباشت زباله در معابر گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز و کم‌توجهی به فضای شهری.

اکبری خطاب به اعضای شورای شهر و مدیریت شهرداری تأکید کرد: بیش از یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دارید  اگر اصلاحی در روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به شهروندان صورت نگیرد،  بر اساس قانون وارد عمل می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه نخواهد داشت.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی و بازتاب گسترده مشکلات شهری در فضای مجازی افزود: بی‌توجهی به وظایف قانونی  بیش از این قابل پذیرش نیست. در صورت ادامه این روند، مستندات تخلفات و قصورها به مراجع بالادستی ارسال و پیگیری خواهد شد.

به گفته فرماندار، در صورت عدم تحقق تعهدات شورای شهر و شهرداری در مهلت مقرر، موضوع از طریق مسیرهای قانونی از جمله درخواست انحلال شورا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

