مهلت ۱۰ روزه برای اصلاح مدیریت شهری/ منحل می شوید

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احسان اکبری شامگاه شنبه در نشست مشترک با استاندار و مسئولان امنیتی استان با صراحت از وضعیت موجود در شهر انتقاد کرد و گفت: مشکلات شهری به سطحی رسیده که نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است؛ از انباشت زباله در معابر گرفته تا ساخت‌وسازهای غیرمجاز و کم‌توجهی به فضای شهری.

اکبری خطاب به اعضای شورای شهر و مدیریت شهرداری تأکید کرد: بیش از یک هفته تا ۱۰ روز فرصت دارید اگر اصلاحی در روند مدیریت شهری و ارائه خدمات به شهروندان صورت نگیرد، بر اساس قانون وارد عمل می‌شود و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه نخواهد داشت.

وی با اشاره به اعتراضات مردمی و بازتاب گسترده مشکلات شهری در فضای مجازی افزود: بی‌توجهی به وظایف قانونی بیش از این قابل پذیرش نیست. در صورت ادامه این روند، مستندات تخلفات و قصورها به مراجع بالادستی ارسال و پیگیری خواهد شد.

به گفته فرماندار، در صورت عدم تحقق تعهدات شورای شهر و شهرداری در مهلت مقرر، موضوع از طریق مسیرهای قانونی از جمله درخواست انحلال شورا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

