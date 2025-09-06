استاندار البرز:
خط ۲ متروی کرج پس از دو دهه فراز و نشیب به بهرهبرداری رسید
استاندار البرز در آیین بهرهبرداری آزمایشی ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ متروی کرج گفت: پس از ۲۰ سال فراز و نشیب، امروز شاهد بهرهبرداری از ۱۲ کیلومتر این خط شامل ۱۰ ایستگاه هستیم که تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک، صرفهجویی در مصرف سوخت و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز در آیین بهرهبرداری آزمایشی ایستگاه شهید سلطانی خط ۲ متروی کرج که با حضور وزیر کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: مطالعات خط ۲ متروی کرج از سال ۱۳۸۳ آغاز و قرارداد آن در سال ۱۳۸۵ منعقد شد. این پروژه در طول دو دهه با فراز و نشیبهای فراوان همراه بود اما خوشبختانه امروز شاهد بهرهبرداری از ۱۲ کیلومتر این خط هستیم.
وی افزود: این بخش شامل ۱۰ ایستگاه است که چهار ایستگاه آن به بهرهبرداری رسیده و یک ایستگاه دیگر نیز تا ۴۵ روز آینده وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد. تاکنون برای اجرای این پروژه حدود ۳۴۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۵۰ درصد آن از محل اعتبارات دولتی و ۵۰ درصد از منابع شهری تأمین شده است.
عبداللهی با بیان اینکه هزینه اجرای این خط در شرایط امروز حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، تصریح کرد: مترو به عنوان شاخص توسعهیافتگی در دنیا، آثار مثبتی همچون کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: ایستگاه شهید سلطانی با طراحی مدرن و ظرفیت بالا ساخته شده و میتواند بهطور همزمان پذیرای دو قطار باشد. این دستاورد مرهون همت و وفاق مجموعه مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر و تلاش شبانهروزی نیروهای شهرداری و پیمانکاران است.
وی همچنین با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در توسعه زیرساختها افزود: استان البرز با ثبت بیش از ۵ هزار پروژه در سامانه ملی، جزو استانهای پیشرو در کشور است. علاوه بر پروژههای عمرانی، در حوزههایی همچون مدرسهسازی، کاهش جرایم، توسعه نیروگاههای خورشیدی و ایجاد اشتغال نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است.
عبداللهی در پایان از تلاشهای مجموعه شهرداری، شورای شهر و سایر دستگاههای دخیل در اجرای این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری کامل از خط ۲ متروی کرج باشیم.