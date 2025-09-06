خبرگزاری کار ایران
محیط بان فارسی در پی حمله شکارچیان مجروح شد
فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس گفت: یک همیار محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده ارژن-پریشان مورد اصابت گلوله شکارچیان غیرمجاز قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

به گزارش ایلنا، نصرت‌الله دهقانی گفت: در اولین ساعات بامداد روز گذشته در حالی که محیط‌بانان پاسگاه ارژن در منطقه حفاظت‌شده ارژن-پریشان مشغول گشت‌زنی بودند، با گروهی از شکارچیان غیرمجاز روبه‌رو شدند.

وی ادامه داد: هنگام دستگیری متخلفان، شکارچیان با اسلحه ساچمه‌زنی به سمت مهدی بذرافشان، همیار محیط‌بان، شلیک کردند و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

وی اضافه کرد: این همیار که از ناحیه دست چپ به شدت مصدوم شد و ساچمه‌هایی نیز به نیمه چپ بدنش اصابت کرد، بلافاصله با هماهنگی به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دهقانی اعلام کرد: پزشکان اعلام کردند وی نیاز به عمل جراحی تکمیلی دارد.

وی در پایان گفت: پیگیری برای شناسایی و دستگیری متخلفان از سوی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان ادامه دارد.

