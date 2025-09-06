خبرگزاری کار ایران
مدیر کل امور مالیاتی استان خبرداد؛

مالیات نزدیک به ۵۰ درصد صاحبان مشاغل فارس صفر شد

مدیر کل امور مالیاتی فارس گفت: مالیات نزدیک به ۵۰ درصد صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان استان فارس، صفر شده و این موضوع از طریق پیامک به این مؤدیان اطلاع‌رسانی شده است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری افزود: این دسته از مؤدیان نیاز به هیچ اقدامی از جمله ارایه اظهارنامه یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ ، مراجعه به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ ها ندارند.

مدیر کل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی مغتنم برای کسبه و فعالان اقتصادی خرد و متوسط است؛ گفت: سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ و امکان تقسیط پرداخت مالیات حداکثر تا ۹ قسط را صادر نموده است. 

منتظری اظهار داشت: در اجرای ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (1) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درتعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی ازصاحبان مشاغل، دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت تبصره مذکور صادر شده است. 

منتظری افزود: مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف می ‌باشند.

وی ادامه داد: مشاغلی که به صورت مشارکتی اداره می‌شوند، این سقف به ۴۳۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

مدیر کل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر ‌باشد، سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه اظهارنامه پیش فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۴ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می‌نماید. 

وی افزود: چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق دستورالعمل سازمان، امکان تقسیط پرداخت مالیات برای مودیان در ۲، ۳، ۵ ۷ و ۹ قسط مساوی تحت شرایط و ضوابط خاص فراهم شده است، گفت: مؤدیانی که تا نیمه شهریورماه، برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) بارگذاری نشود، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تایید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض و یا تکمیل فرم عادی اظهارنامه مالیاتی) تا ۳۱ شهریورماه می‌باشند.

