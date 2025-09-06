رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی:
مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور در اراک در حال برگزاری است
رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی گفت: مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور به میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، آغاز شد. این رقابتها از امروز شنبه 15 شهریور ماه در اراک آغاز شده و تا دوشنبه 17 شهریور ماه در حال برگزاری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سوسن طوفانی در جمع خبرنگاران، افزود: این سری از رقابتهای اسکواش در 2 رده سنی کمتر از 11 سال و کمتر از 13 سال با حضور 85 ورزشکار از نقاط مختلف کشور در سالن اختصاصی اسکواش زندهیاد علی روغنی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار میشود.
وی ادامه داد: شرکتکنندگان در این رقابتها شامل 46 نفر از دختران کمتر از 11 سال و 39 نفر از دختران کمتر از 13 سال هستند. 5 نماینده از استان مرکزی در هر 2 رده سنی این رقابتها حضور دارد. 4 داور کشوری نیز این رقابتها را با سرداوری ندا سروش نظارت میکنند.
رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی اظهار داشت: نفرات برتر این سری از مسابقات به اردوی تیم ملی اسکواش برای شرکت در مسابقات قهرمانی اسکواش آسیا که اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی ایران برگزار میشود، راه پیدا میکنند.
طوفانی به تعداد ورزشکاران رشته اسکواش که به صورت سازمانیافته در استان مرکزی فعالیت میکنند اشاره داشته و تصریح کرد: بیش از 1000 ورزشکار به صورت سازماندهی شده زیر نظر هیئت اسکواش این استان فعالیت میکنند.