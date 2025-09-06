استاندار مازندران:
سپاه نماد ایستادگی و عامل جهش اقتصادی کشور است
استاندار مازندران با تأکید بر نقش سپاه در ایستادگی ملی و جهش اقتصادی کشور، گفت: امنیت پایدار حاصل همدلی نهادهای اجرایی، رهنمودهای نماینده ولیفقیه و همراهی مردم بوده و ما باافتخار در خدمت سپاه هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی روز شنبه در آیین معارفه فرمانده جدید سپاه کربلا ضمن قدردانی از خدمات سردار سیاوش مسلمی و تبریک انتصاب سردار محمدرضا موحد، سپاه پاسداران را نماد ایستادگی، مقاومت و مردمداری دانست.
وی با اشاره به نقش سپاه در مقابله با چپاولگران و ایجاد جهش اقتصادی، اظهار داشت: روز معارفه فرمانده جدید، روز تکریم و اعتماد به سپاه است. ما در کنار سپاه هستیم و افتخار خدمت به این نهاد انقلابی راداریم.
استاندار مازندران با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: در این مدت، ۱۳ میلیون نفر به استان آمدند و وفاق و همدلی بینظیری میان ارگانها و دستگاههای اجرایی شکل گرفت. امنیت پایدار که توسط نیروهای امنیتی تأمین شد، مهمترین اصل در مدیریت این بحران بود.
وی همچنین از نقش مؤثر نماینده ولیفقیه در استان و نمایندگان مجلس در هدایت و مشاورههای راهبردی تقدیر کرد و افزود: سرمایه اجتماعی ما مردم هستند. موفقیت مدیریت استان حاصل نمره مثبت مردم است و بدون همراهی آنان، هیچ موفقیتی پایدار نخواهد بود.
استاندار مازندران با اشاره به اینکه نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز همراه دولتمردان هستند، خاطر نشان کرد: یقین داشته باشید که بدون هماهنگی مردم موفق نخواهیم شد.
یونسی رستمی با بیان اینکه هدف گذاری مازندران اتمام طرحهای نیمهتمام در استان است و در ۹ ماهه که در این کسوت هستم بیش از یک هزار طرحهای نیمه تمام در استان به بهره برداری رسیده است، گفت: امنیت پایدار در مازندران عامل پیشرفت استان است.
وی با اشاره به هدفگذاری استان برای تکمیل پروژههای عمرانی، اعلام کرد: در مدت مسئولیت خود، بیش از ۱۰۰۰ پروژه نیمهتمام را در دستور کار قراردادیم که تاکنون ۹۰ تا ۹۵ درصد آنها به سرانجام رسیدهاند.
یونسی از شورای تأمین استان در مدیریت بحران جنگ ۱۲ روزه و از سردار مسلمی برای خدمات ارزندهاش قدردانی کرد و تأکید نمود: امنیت پایدار، زمینهساز توسعه پایدار در مازندران بوده و خواهد بود.