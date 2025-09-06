برداشت 150 هزار تن انگور از باغات استان قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرامرز حریری‌مقدم با بیان اینکه استان قزوین دارای 39 هزار و 120 هکتار باغ انگور است، گفت: از این میزان، 38 هزار و 500 هکتار بارور و 620 هکتار غیر بارور است.

وی افزود: برداشت انگور از 38 هزار و 500 هکتار باغات بارور استان قزوین آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود 150 هزار تن محصول از این باغات برداشت شود. عملیات برداشت انگور در استان قزوین از نیمه اول شهریور ماه آغاز شده و تا اواخر مهر ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به روش‌های نوین کشت انگور در استان، گفت: بیش از هفت هزار هکتار از باغات انگور استان به صورت داربستی و نوین احداث شده و در حال بهره‌برداری است و مابقی باغات به روش سنتی اداره می‌شوند.

حریری‌مقدم با بیان اینکه متوسط تولید انگور در سال‌های گذشته 300 هزار تن بوده است، تصریح کرد: متأسفانه، به دلیل سرمازدگی دیررس بهاره، تغییرات اقلیمی و خشکسالی، میزان تولید این محصول در سال جاری کاهش یافته است.

وی در خصوص نحوه مصرف انگور تولیدی در استان گفت: 70 درصد انگور تولید شده در استان به کشمش، 25 درصد به تازه خوری و 5 درصد نیز به فرآورده‌های جانبی نظیر شیره، آبغوره و کنستانتره اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با تأکید بر جایگاه قزوین در تولید انگور و کشمش در سطح کشور افزود: قزوین رتبه نخست تولید کشمش و رتبه دوم تولید انگور را در کشور دارد و همواره توانسته تمامی فرآیندهای این محصول از غوره گرفته تا انگور و همچنین فرآوری کشمش را به بهترین شیوه به بازار داخلی و خارجی عرضه کند.

