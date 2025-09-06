به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سیدمحمود موسوی صانع با اشاره به اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در استان گفت: مودیان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، پروژه‌ای را برای مصرف آن انتخاب کنند. سال گذشته بخشی از مالیات‌ها صرف پروژه‌هایی چون احداث مدرسه، سالن ورزشی و مراکز فرهنگی شد و امسال نیز 15 پروژه برای انتخاب معرفی شده است.

وی از رشد درآمدهای مالیاتی استان قزوین خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌کنیم درآمد مالیاتی استان در سال جاری به بیش از 21 هزار میلیارد تومان برسد و تنها در پنج‌ماهه نخست سال جاری 90 درصد درآمد پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از افزایش 17 درصدی سهم شهرداری‌های استان از محل مالیات ارزش افزوده خبر داد و گفت: همچنین سهم بخش‌های ورزش و بهداشت از محل مالیات ارزش افزوده به ترتیب 37 و 57 درصد رشد داشته است.

موسوی صانع اضافه کرد: در برخی شهرستان‌ها میزان عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ده‌ها برابر مالیات وصولی بوده است. به‌طور مثال در شهرستان آوج 84 برابر مالیات اخذشده عوارض پرداخت شده است که این موضوع نشان می‌دهد مالیات ابزار بازتوزیع عادلانه منابع است.

وی ادامه داد: هدف ما اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای واقعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد است. جهت‌گیری سازمان به‌سمت عدالت مالیاتی ادامه خواهد داشت و با توسعه سامانه‌های هوشمند، این مسیر شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد شد.

انتهای پیام/