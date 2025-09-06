مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان:
پدر آبرسان ایران عطش ۶ روستای اسدآباد را فرو نشاند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از تکمیل مرحله نخست قرارداد آبرسانی به روستاهای شهرستان اسدآباد در قرارداد ابرسانی بنیاد خیریه ابراهیمی خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر اظهار کرد: با همت خیّر نیکاندیش حاج اکبر ابراهیمی، پدر آبرسان ایران و همراهی مجمع خیّرین آبرسان استان همدان، عملیات آبرسانی به شش روستای اسدآباد به سرانجام رسید و ساکنان این روستاها از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شدند.
وی با اشاره به اجرای پروژههای انجامشده، افزود: در این طرح خط انتقال آب روستای چشمه علی به طول ۶۱۰ متر، چهارچشمه به طول ۱۰۵۰ متر، نادرآباد به طول ۹۰۰ متر و حیدرآباد به طول ۵۵۱ متر اجرا شد.
بختیاریفر ادامه داد: در ادامه این اقدامات، در روستای ایوراع نیز خط انتقال به طول ۱۰۰۰ متر توسط خیّر و ۴۰۰ متر توسط شرکت آب و فاضلاب احداث شد. همچنین در روستای علیآباد خط انتقالی به طول ۷۰۰ متر اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تصریح کرد: با تکمیل این پروژهها، عملیات آبرسانی در قالب قرارداد بنیاد ابراهیمی در شهرستان اسدآباد به پایان رسید و در مجموع ۷۴۶ نفر در قالب ۲۲۰ خانوار در روستاهای اسدآباد به آب شرب بهداشتی و پایدار دسترسی پیدا کردند.
وی خاطرنشان کرد: ورود خیّرین به حوزه آب شرب روستایی، نه تنها بار سنگینی را از دوش دولت برداشته بلکه موجب شتاب گرفتن عدالت آبی در مناطق کمبرخوردار شده است و این حرکت ارزشمند میتواند الگویی برای سایر استانها باشد.