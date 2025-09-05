ساخت ۳۰ هزار خوابگاه متأهلی در دستور کار وزارت علوم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی در کشور هدفگذاری شده که چهار هزار واحد آن امسال تحویل میشود.
به گزارش ایلنا از همدان ، حسین سیماییصراف در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی دانشگاهی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۰ هزار دانشجوی متأهل دورههای تحصیلات تکمیلی در کشور مشغول تحصیل هستند اما تنها ۱۵۰۰ خوابگاه متأهلی وجود دارد که با نیاز فعلی فاصله چشمگیری دارد.
وی افزود: در این دوره، احداث ۳۰ هزار واحد خوابگاهی متأهلی در دستور کار قرار گرفته که امسال چهار هزار واحد آن تحویل داده خواهد شد؛ این میزان تقریباً سه برابر ظرفیت فعلی خوابگاههای متأهلی کشور است و در راستای اجرای قانون «جوانی جمعیت» انجام میشود.
وزیر علوم با اشاره به وضعیت خوابگاههای مجردی گفت: از نظر تعداد، کمبودی وجود ندارد اما متأسفانه کیفیت اکثر خوابگاهها مناسب نیست و عمر بسیاری از آنها به ۳۰ تا ۴۰ سال میرسد که کارایی لازم را کاهش داده است.
سیماییصراف تصریح کرد: برای ارتقا کیفیت، ۱,۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تعمیر و تجهیز خوابگاهها اختصاص یافته و به دانشگاهها ابلاغ شده است. همچنین از خیرین نیکوکار درخواست میکنیم برای آینده فرزندان این سرزمین در تأمین و بهسازی خوابگاهها مشارکت کنند.