رئیس اورژانس علوم پزشکی استان خبر داد:
2 کشته و 4 مصدوم؛ ثمره 2 حادثه رانندگی در استان مرکزی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرد و گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده قم به اراک، حوالی شهر جدید امیرکبیر یک نفر فوت کرد و 3 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، بهروز ایراننژاد افزود: بلافاصله پس از اعلام و اطلاع از این حادثه رانندگی، تیمهای اورژانس در صحنه حاضر شدند. در این سانحه رانندگی یک خانم 39 ساله جان خود را از دست داد و 3 مصدوم دیگر، پس از دریافت اقدامات اورژانس تخصصی به بیمارستان حضرت ولیعصر اراک منتقل شدند.
وی به وقوع یک حادثه رانندگی دیگر اشاره کرده و ادامه داد: در اثر برخورد 2 موتورسیکلت در اراک، یکی از راکبها جان خود را از دست داد و راکب دیگر مصدم شد. اورژانس به محض اطلاع از این سانحه به سرعت یک تیم فوریتهای پزشکی به محل اعزام کرد، اما تلاشها برای نجات جان یکی از راکبان بیثمر ماند و جان سپرد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در این رابطه اظهار داشت: این مجموعه استان مرکزی با ابراز همدردی عمیق با خانواده داغدار، از تمامی موتورسواران خواست با رعایت اصول ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی، حافظ جان خود و عزیزانشان باشند.