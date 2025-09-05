به گزارش ایلنا، حسین محمودی افزود: در راستای سیاست‌های کلان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی برای حفاظت، احیاء و بهره‌برداری مجدد از فضاهای تاریخی با کاربری فرهنگی و اقتصادی، مرحله نخست مرمت سرای کتاب‌فروش‌های بازار تاریخی اراک آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این مرحله عملیات سبک‌سازی بام سرای کتاب‌فروش‌ها با هدف کاهش بار سازه‌ای و حفظ اصالت معماری به همراه عایق‌کاری سنتی بام در دستور کار قرار دارد. همچنین به صورت هم‌زمان مرمت سقف شیروانی فلزی و کف‌سازی بخش‌های داخلی سرا آغاز شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی اظهار داشت: سرای کتاب‌فروش‌ها اهمیت تاریخی و فرهنگی بسیاری دارد. این سرا یکی از عناصر با ارزش بازار تاریخی اراک است که علاوه بر هویت معماری، نقش پررنگی در حیات فرهنگی این بازار دارد.

محمودی تصریح کرد: به همین دلیل و در همین راستا در مراحل بعدی مرمت، بندکشی بخش‌های مختلف در فضای داخلی سرا، مقاوم‌سازی و مرمت طاق ورودی سرای کتاب‌فروش‌ها نیز اجرا خواهد شد. مرمت این سرا با نظارت کارشناسان فنی و با بهره‌گیری از مصالح سنتی صورت می‌گیرد.

وی به مهمترین اهداف این عملیات بازسازی اشاره کرده و بیان داشت: هدف از این اقدامات، حفظ اصالت بنا، تأمین ایمنی سازه‌ای و ایجاد زمینه مناسب برای بازگشت سرای کتاب‌فروش‌ها به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی در قالبی متناسب با شأن و هویت تاریخی آن است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی تأکید کرد: مرمت و احیای بازارهای تاریخی و سراهای آنها نه تنها در حفظ میراث ملموس و ناملموس نقش‌آفرین است، بلکه در رونق اقتصادی و جذب گردشگر نیز تأثیر بسزایی دارد.

محمودی ابراز داشت: بازار تاریخی اراک به جا مانده از دوره قاجار و دارای 20 سرا و تیمچه است. هر یک از سراها و تیمچه‌ها دارای فرم و پلانی متفاوت و خاص هستند. این بازار تاریخی در تاریخ دهم آبان ماه سال 1355 با شماره ثبت 1285 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

