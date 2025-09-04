تقدیر جامعه کارگری و کارفرمایی خوزستان از دکتر حسین کمالی

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم، روشنی از طرف سازمان تأمین اجتماعی و قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به نمایندگی از طرف جامعه کارگری و کارفرمایی استان، با اهدای هدایایی از سال‌ها تلاش دکتر کمالی در مسیر حل مشکلات کارگران و کارفرمایان قدردانی کرد.

درویشی در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: «دکتر کمالی همواره با نگاه عمیق، دلسوزانه و مسئولانه نسبت به مسائل کارگری و کارفرمایی گام برداشته و نقش مهمی در ایجاد همگرایی و حل چالش‌های این حوزه داشته‌اند.»

این اقدام به عنوان نشانه‌ای از قدردانی جامعه کارگری و کارفرمایی خوزستان از خدمات ارزنده ایشان مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

