تقدیر جامعه کارگری و کارفرمایی خوزستان از دکتر حسین کمالی

در مراسمی که بعد از انتخابات خانه احزاب خوزستان با حضور تشکلات کارگری و کارفرمایی، مسئولین اداره کار، تامین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای، جمعی از پیشکسوتان کارگری استان و مدیر کل سیاسی استانداری خوزستان و جمعی از احزاب استان برگزار شد، از زحمات دکتر حسین کمالی، وزیر پیشین کار، تقدیر ویژه به عمل آمد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، در این مراسم، روشنی از طرف سازمان تأمین اجتماعی و قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به نمایندگی از طرف جامعه کارگری و کارفرمایی استان، با اهدای هدایایی از سال‌ها تلاش دکتر کمالی در مسیر حل مشکلات کارگران و کارفرمایان قدردانی کرد.

درویشی در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: «دکتر کمالی همواره با نگاه عمیق، دلسوزانه و مسئولانه نسبت به مسائل کارگری و کارفرمایی گام برداشته و نقش مهمی در ایجاد همگرایی و حل چالش‌های این حوزه داشته‌اند.»

این اقدام به عنوان نشانه‌ای از قدردانی جامعه کارگری و کارفرمایی خوزستان از خدمات ارزنده ایشان مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

