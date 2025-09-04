به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام عصر امروز در همایش «از تولد تا سالمندی» که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، بر اهمیت مسئله جمعیت و سلامت خانواده تأکید کرد و گفت: جمعیت سرمایه انسانی و موتور محرک توسعه هر کشور است. کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش سن ازدواج روند جایگزینی نسل‌ها را تهدید می‌کند و اگر امروز برای این موضوع چاره‌اندیشی نشود، آینده کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی جمعیت افزود: ایران در آینده نزدیک با افزایش چشمگیر جمعیت سالمند روبه‌رو خواهد شد. این موضوع پیامدهایی همچون فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت، کاهش نیروی کار جوان، افت بهره‌وری، افزایش وابستگی اجتماعی و حتی تبعات اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با تأکید بر اینکه توازن جمعیتی و نسل‌سازی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار است افزود: آنچه روند جایگزینی نسل‌ها را تهدید می‌کند، افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی است. بنابراین سیاست‌های حمایتی و فرهنگی باید به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد.

بیدخام با دعوت از نخبگان و دانشگاهیان برای ارائه طرح‌های نوآورانه در زمینه تشویق ازدواج به هنگام و فرزندآوری گفت : باید با ایجاد انگیزه و معرفی لذت داشتن خانواده‌ پرجمعیت، نسل جوان را به سمت ازدواج و فرزندآوری سوق داد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت سلامت در دوره سالمندی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری روی سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها، فعالیت‌های بدنی و اجتماعی مناسب برای سالمندان، ورزش متناسب و ارتقای کیفیت زندگی در این دوران، از الزامات آینده جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در پایان تصریح کرد: همایش از تولد تا سالمندی فرصتی ارزشمند برای آگاهی‌بخشی درباره وجوه مثبت ازدواج و فرزندآوری، عوارض پزشکی و روانشناختی سقط جنین، تقویت نقش مادری و همسری و توجه به سلامت زنان در میانسالی و سالمندی است.

بیدخام ادامه داد:امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و نخبگان، بتوانیم در مسیر تقویت خانواده و تضمین آینده‌ای سالم و پرنشاط برای جامعه گام‌های مؤثر برداریم.

