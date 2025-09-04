مدیرکل بانوان و خانواده استانداری قزوین:
افزایش سن ازدواج روند جایگزینی نسلها را تهدید میکند
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش سن ازدواج روند جایگزینی نسلها را تهدید میکند و اگر امروز برای این موضوع چارهاندیشی نشود، آینده کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مریم بیدخام عصر امروز در همایش «از تولد تا سالمندی» که در دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) برگزار شد، بر اهمیت مسئله جمعیت و سلامت خانواده تأکید کرد و گفت: جمعیت سرمایه انسانی و موتور محرک توسعه هر کشور است. کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش سن ازدواج روند جایگزینی نسلها را تهدید میکند و اگر امروز برای این موضوع چارهاندیشی نشود، آینده کشور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی جمعیت افزود: ایران در آینده نزدیک با افزایش چشمگیر جمعیت سالمند روبهرو خواهد شد. این موضوع پیامدهایی همچون فشار بر صندوقهای بازنشستگی و نظام سلامت، کاهش نیروی کار جوان، افت بهرهوری، افزایش وابستگی اجتماعی و حتی تبعات اقتصادی و امنیتی را در پی خواهد داشت.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با تأکید بر اینکه توازن جمعیتی و نسلسازی از مهمترین عوامل توسعه پایدار است افزود: آنچه روند جایگزینی نسلها را تهدید میکند، افزایش سن ازدواج و تغییر سبک زندگی است. بنابراین سیاستهای حمایتی و فرهنگی باید بهطور همزمان در دستور کار قرار گیرد.
بیدخام با دعوت از نخبگان و دانشگاهیان برای ارائه طرحهای نوآورانه در زمینه تشویق ازدواج به هنگام و فرزندآوری گفت : باید با ایجاد انگیزه و معرفی لذت داشتن خانواده پرجمعیت، نسل جوان را به سمت ازدواج و فرزندآوری سوق داد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت سلامت در دوره سالمندی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری روی سلامت، پیشگیری از بیماریها، فعالیتهای بدنی و اجتماعی مناسب برای سالمندان، ورزش متناسب و ارتقای کیفیت زندگی در این دوران، از الزامات آینده جامعه است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در پایان تصریح کرد: همایش از تولد تا سالمندی فرصتی ارزشمند برای آگاهیبخشی درباره وجوه مثبت ازدواج و فرزندآوری، عوارض پزشکی و روانشناختی سقط جنین، تقویت نقش مادری و همسری و توجه به سلامت زنان در میانسالی و سالمندی است.
بیدخام ادامه داد:امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و نخبگان، بتوانیم در مسیر تقویت خانواده و تضمین آیندهای سالم و پرنشاط برای جامعه گامهای مؤثر برداریم.