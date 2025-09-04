۳ انتصاب جدید در استانداری گیلان
با صدور احکامی از سوی استاندار گیلان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فومن، سرپرست معاونت تشکلها و معاونت امور آسیبهای ادارهکل اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شدند.
به گزارش ایلنا از رشت، در احکام صادره از سوی هادی حق شناس استاندار گیلان فردین ایمانی بهعنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان فومن منصوب شد.
ایمانی پیش از این بهعنوان بخشدار مرکزی رضوانشهر، رئیس گروه سواحل استانداری گیلان و رئیس دفتر معاون سیاسی استانداریهای گیلان و خراسان شمالی فعالیت داشته است.
همچنین با حکم استاندار گیلان، الهام پورجادی به سمت سرپرست معاونت تشکلها و مشارکتهای اجتماعی ادارهکل اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب گردید.
وی پیش از این در بخشهای مختلف حوزه اجتماعی فعالیت داشته و سوابق اجرایی در همین معاونت طی سنوات گذشته را در کارنامه خود دارد.
در همین راستا، عباس ناصحی نیز بهعنوان سرپرست معاونت امور آسیبها و مسائل اجتماعی ادارهکل اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان منصوب شد.
ناصحی پیش از این در سمت معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری ایفای مسئولیت کرده است.
این انتصابها در راستای تقویت ظرفیتهای مدیریتی و بهرهگیری از تجربه مدیران در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استان صورت گرفته است.