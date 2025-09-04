خبرگزاری کار ایران
رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است

رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است
مشاور عالی ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است، گفت: در صورت افزایش تولید، پویایی اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد.

به گزارش ایلنا از رشت، سیدعلی لطفی‌زاده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات ارزی واحدهای تولیدی استان گیلان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال‌ها با شعارهای اقتصادی به مدت ۱۶ سال که هشت سال از آن به مقوله تولید اختصاص دارد و در برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار است.

لطفی زاده با بیان اینکه رکن اصلی و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی افزایش تولید با هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های متولی خصوصاً وزرات صمت است و اظهار کرد: این موضوع موکد آن است که تصمیمات ضد تولید و صادرات، مخرب بهبود وضعیت کلی کشور به ویژه در شرایط کنونی است.

وی رویکرد امسال وزارت صمت را تسهیل‌گری حداکثری مبتنی بر داده‌های موجود اعلام کرد و افزود: با هم‌افزایی، شفافیت و سیاست‌گذاری دقیق، مسیر تولید ملی را هموار خواهیم کرد.

لطفی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و موقعیت خاص جغرافیایی گیلان اظهار کرد: نزدیکی این استان به بازارهای حوزه CIS (مشترک المنافع) با جمعیت بازار مصرف کشورهای پیرامون خزر، بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر می‌تواند نقش راهبردی در اتصال کریدور شمال و جنوب ایفا کند.

