رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است
مشاور عالی ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار برنامه هفتم توسعه است، گفت: در صورت افزایش تولید، پویایی اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد.
به گزارش ایلنا از رشت، سیدعلی لطفیزاده بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات ارزی واحدهای تولیدی استان گیلان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سالها با شعارهای اقتصادی به مدت ۱۶ سال که هشت سال از آن به مقوله تولید اختصاص دارد و در برنامه هفتم توسعه، رشد ۲۳ درصدی صادرات در دستور کار است.
لطفی زاده با بیان اینکه رکن اصلی و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی افزایش تولید با همافزایی و همکاری همه دستگاههای متولی خصوصاً وزرات صمت است و اظهار کرد: این موضوع موکد آن است که تصمیمات ضد تولید و صادرات، مخرب بهبود وضعیت کلی کشور به ویژه در شرایط کنونی است.
وی رویکرد امسال وزارت صمت را تسهیلگری حداکثری مبتنی بر دادههای موجود اعلام کرد و افزود: با همافزایی، شفافیت و سیاستگذاری دقیق، مسیر تولید ملی را هموار خواهیم کرد.
لطفیزاده با اشاره به ظرفیتهای عظیم اقتصادی و موقعیت خاص جغرافیایی گیلان اظهار کرد: نزدیکی این استان به بازارهای حوزه CIS (مشترک المنافع) با جمعیت بازار مصرف کشورهای پیرامون خزر، بالغ بر ۴۰۰ میلیون نفر میتواند نقش راهبردی در اتصال کریدور شمال و جنوب ایفا کند.