مراکز معاینه فنی سبک و سنگین ارومیه زیر ذره بین محیط زیست
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از انجام بازدیدهای میدانی و بازرسی تخصصی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرستان خبر داد و بر لزوم پایبندی این مراکز به ضوابط قانونی در راستای کاهش آلایندگی هوا تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار خانی، در بازدید مشترک نمایندگان اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان، پلیس راهنمایی و رانندگی استانداری، به همراه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و کارشناسان شهرستان ارومیه بیان کرد: در جریان این بازدیدها، تذکرات لازم به مسئولان مراکز معاینه فنی ارائه شد تا در جهت اصلاح فرآیندها و افزایش دقت در ارزیابی آلایندگی خودروها اقدام کنند.
خانی با اشاره به نقش کلیدی معاینه فنی خودروها در کنترل و کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد:در حال حاضر در شهرستان ارومیه پنج مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فعال هستند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تأکید کرد:با توجه به الزامات قانون هوای پاک، عملکرد این مراکز باید بهصورت منظم پایش شود و از رعایت استانداردهای فنی اطمینان حاصل گردد.
وی افزود: یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی در بخش حمل و نقل، نظارت دقیق بر خودروهای سنگین و نیمهسنگینی است که سهم قابل توجهی در انتشار ذرات معلق، دود سیاه و گازهای گلخانهای دارند.