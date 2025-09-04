خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراکز معاینه فنی سبک و سنگین ارومیه زیر ذره بین محیط زیست

مراکز معاینه فنی سبک و سنگین ارومیه زیر ذره بین محیط زیست
کد خبر : 1681984
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از انجام بازدیدهای میدانی و بازرسی تخصصی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در شهرستان خبر داد و بر لزوم پایبندی این مراکز به ضوابط قانونی در راستای کاهش آلایندگی هوا تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مختار خانی، در بازدید مشترک نمایندگان اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، پلیس راهنمایی و رانندگی استانداری، به همراه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و کارشناسان شهرستان ارومیه بیان کرد: در جریان این بازدیدها، تذکرات لازم به مسئولان مراکز معاینه فنی ارائه شد تا در جهت اصلاح فرآیندها و افزایش دقت در ارزیابی آلایندگی خودروها اقدام کنند.

خانی با اشاره به نقش کلیدی معاینه فنی خودروها در کنترل و کاهش آلودگی هوا خاطرنشان کرد:در حال حاضر در شهرستان ارومیه پنج مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فعال هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تأکید کرد:با توجه به الزامات قانون هوای پاک، عملکرد این مراکز باید به‌صورت منظم پایش شود و از رعایت استانداردهای فنی اطمینان حاصل گردد.

وی افزود: یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در بخش حمل‌ و نقل، نظارت دقیق بر خودروهای سنگین و نیمه‌سنگینی است که سهم قابل توجهی در انتشار ذرات معلق، دود سیاه و گازهای گلخانه‌ای دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی