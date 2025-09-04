خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصویربرداری از پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی املش

تصویربرداری از پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی املش
کد خبر : 1681884
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: تصویر یک فرد پلنگ ایرانی در جنگل‌های هیرکانی شهرستان املش به ثبت رسید

به گزارش ایلنا، فرهاد حسینی طایفه با اعلام این خبر گفت: این تصویر برداری حاصل تلاش و پیگیری مستمر محیط‌بان شاهپور عبدی بود که با نصب دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات جنگلی شهرستان املش، موفق به ثبت فیلم از پلنگ ایرانی شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: در راستای پایش مستمر حیات وحش، در سال جاری با نصب و به کار گیری دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های مختلف این شهرستان، تصاویری از حداقل چهار فرد پلنگ شامل دو نر، یک ماده و یک توله آن به ثبت رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود جمعیتی پایدار از این گونه ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی گیلان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی