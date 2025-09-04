به گزارش ایلنا، فرهاد حسینی طایفه با اعلام این خبر گفت: این تصویر برداری حاصل تلاش و پیگیری مستمر محیط‌بان شاهپور عبدی بود که با نصب دوربین‌های تله‌ای در ارتفاعات جنگلی شهرستان املش، موفق به ثبت فیلم از پلنگ ایرانی شد.

مدیرکل محیط زیست گیلان افزود: در راستای پایش مستمر حیات وحش، در سال جاری با نصب و به کار گیری دوربین‌های تله‌ای در زیستگاه‌های مختلف این شهرستان، تصاویری از حداقل چهار فرد پلنگ شامل دو نر، یک ماده و یک توله آن به ثبت رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود جمعیتی پایدار از این گونه ارزشمند در جنگل‌های هیرکانی گیلان است.

