به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر در سال‌های گذشته خانواده‌ها خرید یک سال را به صورت یک‌جا انجام می‌دادند، اما در سال‌های اخیر و سال جاری خریدها طبق نیاز و بسته به توانایی و درآمد خانواده‌ها انجام می‌شود. مسئله‌ای که در صنف‌های لوازم‌التحریر و پوشاک بسیار اثرگذار بوده است. این روزها کمتر خانواده‌ای می‌تواند همانند گذشته لوازم‌التحریر با تعداد بالا را برای فرزند خود خریداری کند. تورم بالا، فشار اقتصادی و گرانی از مهمترین عواملی است که سبب شده تا خانواده‌ها بر حسب مقدار توان اندکی که دارند، اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان را خریداری کنند. والدین می‌دانند باید علاوه بر لوازم‌التحریر باید به فکر خرید کیف و کفش و لباس هم باشند و در این میان، فشار بر خانواده‌هایی که بیشتر از یک فرزند محصل دارند، بیشتر است.

قیمت‌های نجومی مایحتاج دانش‌آموزان و استیصال خانواده‌ها

قیمت‌های نجومی اقلامی مانند لوازم‌التحریر و پوشاک مدارس که به عنوان ضروریات یک دانش‌آموز محسوب می‌شوند، به اندازه کافی خانواده‌ها را برای خرید و تهیه و تدارک آنها به استیصال کشانده است. در این میان اقلام غیرضروری دیگری مانند قمقمه‌ها، ماگ‌ها و لیوان‌ها، تراش‌های جذاب، انواع ماژیک‌های هایلایت، خودنویس‌های گران‌قیمت و ... نیز هستند که توجه هر دانش‌آموزی را به خود جلب می‌کند و به هر نحوی می‌خواهد آنها را برای سال تحصیلی تهیه کند. باید در نظر داشت که شرایط اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها و والدین اجازه خرید چنین اقلامی را به آنها نمی‌دهد. لوازم لوکس به ابزاری برای خودنمایی و تظاهر تبدیل شده‌اند و با این وضعیت شکاف اقتصادی بین خانواده‌ها حتی در مدارس و بین دانش‌آموزان نیز خود را نشان می‌دهد.

همان‌طور که عدالت آموزشی در کشور ما رنگ باخت و مدارسی با عناوین مختلف و کسب شهریه‌های نجومی باعث شدند تا شکافی بزرگ بین دانش‌آموزان بابضاعت و بی‌بضاعت ایجاد شود، لوازم‌التحریر هم دیگر برای 2 دسته دانش‌آموز تولید یا وارد می‌شود. آنها که توان خرید لوازم لوکس و دفترهایی با طرح‌های غیرمتعارف و ... داشتند و آنها که خرید همین دفترهای ساده نیز به واسطه تورم لجام‌گسیخته و بالارفتن قیمت‌ها برای آنها دشوار باشد. هیچ شخصی تصورش هم را نمی‌کرد که روزی قیمت‌های بسیار بالای لوازم‌التحریر و اقلام مدرسه سبب شود تا از یک سو برخی خانواده‌هایی که دارای شرایط مالی بسیار خوبی هستند، بتوانند این اقلام را به راحتی خریداری کنند. اما از سوی دیگر عدم بضاعت کافی برخی از خانواده‌ها برای تهیه این اقلام، باعث شود تا شکاف اقتصادی و طبقاتی بسیار فاحشی بین دانش‌آموزان به وجود بیاورد.

تنوع بسیار زیاد لوازم‌التحریر و گرانی و تورم در بازار

پدر یکی از دانش‌آموزانی که به همراه فرزند خود برای خرید به بازار آمده است، گفت: هر چقدر سعی می‌کنم پسرم را قانع کنم که از خیر خرید وسایل و نوشت‌افزار فانتزی بگذرد و به لوازم‌التحریر ساده و ارزان‌تر رضایت دهد، کمتر موفق می‌شوم و نمی‌توانم رضایت او را جلب کنم. باید با کلی استرس بچه‌هایمان را برای خرید بیاوریم و با اوقات تلخ به خانه برگردیم. زمان کودکی‌های خودمان این همه رنگ و لعاب و تنوع هم وجود نداشت و خرید راحت‌تر انجام می‌شد. دفترها بسیار ساده و فارغ از هرگونه تزئینات خاصی بود. حتی سر تا سر سال تحصیلی با خودکار و مدادهای بسیار ساده روزگار را می‌گذارندیم. اما امروز باید بچه‌ها را راهنمایی کنیم که برخی از این لوازم‌التحریرها جنبه تزئینی دارد و کاربرد آنچنانی برای آنها ندارد.

مادر یکی دیگر از دانش‌آموزانی که برای خرید اقلام و مایحتاج مدرسه فرزند خود به خیابان آمده است، اظهار داشت: برخی از خواسته‌های فرزندم را در رابطه با خرید لوازم‌التحریر نادیده گرفتم و تنها چند مورد وسایل و اقلام ضروری از جمله مداد، پاک‌کن، خودکار و دفتر به میزان نیاز خریدداری کردم. قیمت بالای‌ لوازم‌التحریر برای خانواده‌هایی بسیار آزاردهنده است. به خصوص برای خانواده‌هایی که 2 یا 3 فرزند دارد، این وضعیت اسف‌بار است. معلم فرزندم توصیه‌هایی برای میزان و نوع خرید نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر داشته است و تأکید کرده که وسایل ساده برای بچه‌ها خریداری کنیم تا حواس آنها سر کلاس و مدرسه پرت نشود. اما متأسفانه والدین باید با بچه‌ها کلنجار بروند تا آنها را قانع کنند و این موضوع به یک دردسر تبدیل شده است.

هزینه‌های گزاف پوشاک و کیف و کفش مدرسه

پدر دانش‌آموز دیگری تصریح کرد: قیمت پوشاک مدرسه هم بسیار بالا است. قیمت لباس فرم مدرسه چه دخترانه و چه پسرانه بیشتر 450 هزار تا 500 هزار تومان است. قیمت کیف و کوله‌پشتی مدرسه نیز حداقل از 500 هزار تومان شروع می‌شود و در بعضی موارد به 2 میلیون تومان هم می‌رسد. قیمت کفش هم که جای خود دارد و بسیار گران است. یک جفت کفش یا کتانی که دانش‌آموز حداقل یک سال تحصیلی بتواند از آن استفاده کند کمتر از 600 هزار تومان نیست و گاهی قیمت آنها به یک میلیون تومان هم می‌رسد. این وضعیت برای والدینی که فرزند آنها قرار است به مقطع تحصیلی بالاتری برود نیز متفاوت است و باید لباس فرم مدرسه را تغییر دهد. بنابراین قیمت‌ها نیز گران‌تر خواهد شد. در این میان خانواده‌هایی هستند 2 یا 3 فرزند دانش‌آموز دارند و قطعاً هزینه‌های آنها 2 تا 3 برابر خواهد شد.

مادر یک دانش‌آموز دیگر که برای خرید لوازم‌التحریر و اقلام مدرسه با اتفاق فرزند خود پا به بازار گذاشته است، بیان داشت: برخی خانواده‌ها پدر و مادر هر شاغل هستند و شاید مشکلات مالی کمتری داشته باشند. اما در خانواده من خودم خانه‌دار هستم و همسرم نیز تنها کارگر است و با حقوق کارگری زندگی‌مان را می‌گذراند. به خصوص آنکه مستأجر هستیم و ماهانه هزینه گزافی را نیز باید به عنوان اجاره‌بهای خانه پرداخت کنیم. بنابراین مجبور هستیم فرزندمان را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کنیم. از سوی دیگر قیمت لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه به قدری بالا است که جمع هزینه‌های آنها حتی از میزان اجاره‌بهای خانه نیز بیشتر می‌شود. در برخی موارد که باید سرویس مدرسه نیز برای بچه‌ها تهیه کنیم، این هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد.

افزایش قیمت 20 تا 70 درصدی لوازم‌التحریر و پوشاک مدارس

با تمام این توصیفات و شرایط عنوان شده در خصوص گرانی لوازم‌التحریر و پوشاک مدارس، رؤسای اتحادیه‌های تولیدکنندگان پوشاک، فروشندگان پوشاک و همچنین لوازم‌التحریر شهرستان اراک بر این موضوع صحه می‌گذارند. رؤسای این اتحادیه‌ها عنوان می‌کنند که بین قیمت لوازم‌التحریر و پوشاک مدرسه نسبت به سال گذشته افزایش قیمت وجود دارد و شاهد 20 تا 70 درصدی افزایش قیمت هستیم.

محمد منصوری رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک شهرستان اراک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه پوشاک مدارس نسبت به سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته است، تأکید کرد: پارچه و مواد اولیه و همچنین دستمزدهای کارگران با افزایش قیمت روبرو بوده است. با این حال سعی کرده‌ایم که قیمت نهایی پوشاک مدرسه در سال جاری نسبت به سال گذشته تنها 20 تا 25 درصد افزایش داشته باشند.

داود محمدی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک شهرستان اراک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با صحه گذاشتن بر روی افزایش قیمت‌های بازار، ابراز داشت: قیمت‌های مواد اولیه از جمله پارچه، نخ و به خصوص دستمزدهای کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش 50 تا 70 درصدی مواجه بوده است. همین افزایش قیمت‌ها سبب شد تا در قیمت تمام‌شده پوشاک مدارس 30 تا 40 درصد افزایش قیمت را شاهد باشیم.

محمد فیروزی رئیس اتحادیه کتاب و لوازم‌التحریر شهرستان اراک در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه در این حوزه نسبت به سال‌های گذشته در برخی اقلام افزایش قیمت چندانی را شاهد نبوده‌ایم و در برخی اقلام افزایش قیمت چشمگیر است، در این رابطه اضافه کرد: قیمت لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار در سال جاری نسبت به سال گذشته در برخی اقلام تا 20 و در برخی اقلام دیگر تا 40 درصد افزایش قیمت وجود دارد.

گزارش: شایسته سلامی

