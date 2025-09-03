نقشمحوری احزاب در توسعه سیاسی؛ خوزستان الگوی مشارکت حزبی
رئیس خانه احزاب کشور در جریان برگزاری انتخابات خانه احزاب خوزستان، با اشاره به مشارکت چشمگیر گروههای سیاسی در این استان، بر ضرورت بازتعریف جایگاه احزاب در فرآیند توسعه سیاسی کشور تأکید کرد و خواستار بازنگری در قوانین و نگرشهای حاکم بر فعالیت حزبی در ایران شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، حسین کمالی در جلسه برگزاری انتخابات خانه احزاب خوزستان که امروز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه در اهواز برگزار شد، گفت: خانه احزاب هیچ محدودیتی برای حضور نمایندگان احزاب ملی و استانی در استانها قائل نیست و این نهاد، مجمع عمومی را به عنوان بالاترین رکن خود میداند.
وی با اشاره به حضور گسترده و فعال احزاب در خوزستان افزود: مشارکت پرشور احزاب در این استان کمنظیر است و خوزستان میتواند الگویی موفق برای دیگر استانها باشد.
کمالی ادامه داد: خانه احزاب در استانها نقش یک پارلمان محلی را بازی میکند و سرمایههای اجتماعی به همراه افراد باتجربه سیاسی میتوانند به عنوان حلقه واسط بین جامعه مدنی و دولت عمل کنند.
رئیس خانه احزاب با اشاره به اهمیت احزاب در تقویت نهادهای مختلف گفت: همانطور که اتاق بازرگانی در حوزه اقتصاد نقش تعیینکننده دارد، خانه احزاب هم باید به عنوان یک نهاد اثرگذار در حوزه سیاسی فعالیت کند.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی احزاب در ایران، تصریح کرد: متأسفانه احزاب جایگاه واقعی خود را در کشور ندارند و برای ارتقاء این جایگاه باید بازنگری جدی در قوانین و نگاهها صورت گیرد.
کمالی همچنین درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات اخیر گفت: باید سازوکارهای انتخاباتی را اصلاح کنیم تا مشارکت افزایش پیدا کند و پیوند مردم با نظام مستحکمتر شود.
وی با تأکید بر ضرورت وفاق ملی بیان داشت: وفاق یعنی همکاری و همدلی همه گروهها و مردم؛ باید از هرگونه گفتوگوی تفرقهانگیز پرهیز کنیم.
رئیس خانه احزاب افزود: احزاب باید روی نقاط مشترک تمرکز کنند و در برابر هرگونه تهدید به وحدت ملی و سرزمینی کشور قاطعانه بایستند.
در پایان، کمالی ابراز امیدواری کرد این جلسه گامی مثبت در مسیر توسعه استان و پیشرفت سیاسی کشور باشد.