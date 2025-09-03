خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه رانندگی در محور بروجن به لردگان ۴ مصدوم برجای گذاشت

حادثه رانندگی در محور بروجن به لردگان ۴ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1681742
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۴ مصدوم برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با خودروی پارس در محور بروجن به لردگان خبرداد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت:  چهارشنبه ۱۲ ام شهریور ۱۴۰۴،  خبری مبنی بر برخورد خودروی پژو۴۰۵ با خودروی پارس در محور بروجن به لردگان قبل از سه راهی بلداجی به گندمان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نگین  به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی‌های اولیه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان ولی‌عصر شهرستان بروجن منتقل کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی