حادثه رانندگی در محور بروجن به لردگان ۴ مصدوم برجای گذاشت
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۴ مصدوم برخورد خودروی پژو ۴۰۵ با خودروی پارس در محور بروجن به لردگان خبرداد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: چهارشنبه ۱۲ ام شهریور ۱۴۰۴، خبری مبنی بر برخورد خودروی پژو۴۰۵ با خودروی پارس در محور بروجن به لردگان قبل از سه راهی بلداجی به گندمان دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نگین به محل اعزام شد.
طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابیهای اولیه و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر شهرستان بروجن منتقل کردند.