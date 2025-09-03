حادثه رانندگی در محور بروجن به لردگان ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: چهارشنبه ۱۲ ام شهریور ۱۴۰۴، خبری مبنی بر برخورد خودروی پژو۴۰۵ با خودروی پارس در محور بروجن به لردگان قبل از سه راهی بلداجی به گندمان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات نگین به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی‌های اولیه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و مصدومان را جهت ادامه درمان به بیمارستان ولی‌عصر شهرستان بروجن منتقل کردند.

انتهای پیام/