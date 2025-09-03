7 هزار انشعاب غیردائم آب، برق و گاز داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علی‌اصغر عسگری عصر امروز در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با اشاره به اینکه موضوع انشعابات غیرمجاز به دلیل وضعیت ناترازی انرژی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفته است، اظهار کرد: با نظرات کارشناسی و مدیران مربوطه مقرر شد بر اساس قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن با این پدیده برخورد شود.

وی اضافه کرد: این قانون تمهیدات مناسبی را پیش‌بینی کرده و مقرر کرده، ساختمان‌هایی که قبل از سال 96 احداث شده‌اند، تعیین تکلیف شده و به آنها انشعاب غیردائم (موقت) داده شود تا بتوانند به صورت قانونی از خدمات بهره‌مند شده و روند تعیین‌تکلیف نهایی آنها ادامه یابد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تاکید کرد: اما در مورد مواردی که در حریم راه‌ها، خارج از محدوده مجاز، در اراضی کشاورزی ساخته شده‌اند یا حکم قطعی قلع و قمع و تخریب برای آنها صادر شده است، به هیچ وجه انشعاب دائم یا غیردائم داده نخواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عسگری درباره آمار انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز استان قزوین عنوان کرد: آمار دقیقی درباره انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز در دست نیست، اما بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402 حدود 7 هزار انشعاب غیردائم داریم که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

