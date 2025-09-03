به گزارش خبرنگار ایلنا، علی چگینی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: با توجه به اینکه در محافل عمومی از الحاق این 2 روستا به اراک صحبت‌هایی به میان آمده، ساخت و ساز غیرمجاز و افزایش قیمت در این مناطق شدت بیشتری گرفته است و باید در این خصوص اقدام شود.

وی ادامه داد: قطعاً موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاهای گاوخانه و نظم‌آباد، در صورت الحاق این 2 روستا به شهر اراک با توجه به وضعیت موجود و لزوم خدمات‌رسانی شهری، برای شهرداری بار مالی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. موضوعی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سخنگوی شورای شهر اراک به موضوع تعیین تکلیف تخلفات انجام شده در روستاهای مذکور اشاره کرده و اظهار داشت: البته الحاق روستاهای گاوخانه و نظم‌آباد به شهر اراک مورد انتقاد اعضاء شورای شهر نیست، اما در نهایت باید برای اصلاح موارد تخلف تعیین تکلیف صورت بگیرد.

چگینی همچنین به موضوع مسکن ملی اراک و تعیین تکلیف حدود 2000 واحد مربوط به شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پیشین اشاره داشته و تصریح کرد: برخی موارد در قرارداد با شرکت کیسون به درستی مورد توجه قرار گرفته نشده بود و نیاز است به این موارد در قرارداد جدید توجه ویژه شود.

وی بیان داشت: عدد و رقم‌های مبتنی بر واقعیت باید در قرارداد لحاظ گردد و قرارداد باید شفاف و بر اساس زمان‌بندی واقعی در نظر گرفته شود. هزینه‌های ساخت باید به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد و در مقابل نیز متقاضیان باید سهم آورده خود را به موقع پرداخت کنند. در غیر این صورت پیمانکار جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود.

سخنگوی شورای شهر اراک تأکید کرد: شورای شهر و شهرداری اراک برای تسهیل در روند تکمیل مسکن ملی اراک همکاری مؤثری داشته و تراکم مازاد را مجاز تلقی کرده است تا هزینه مازاد بر متقاضیان تحمیل نشود. در مجموع تکمیل این پروژه نیاز به تعیین تکلیف بخش دولتی دارد.

انتهای پیام/