انجام مطالعه جامع شناسایی نقاط حادثه‌خیز پل دوآب به خنداب ضروری است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با توجه به حادثه‌خیز بودن مسیر «پل دوآب به خنداب» و افزایش آمار تصادفات در این منطقه، انجام یک مطالعه جامع برای شناسایی نقاط حادثه‌خیز و نیاز به احداث تقاطع‌های مناسب، امری ضروری به نظر می‌رسد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در نشست با مدیرکل راه‌وشهرسازی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی و همچنین فرماندار شهرستان اراک، افزود: اجرایی شدن چنین اقداماتی می‌توانند به کاهش تصادفات و حفظ جان مسافران و رانندگان و سایر کاربران جاده‌ای کمک کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان و مسئولان باید به بررسی دقیق این مسیر بپردازند و راهکارهای مؤثری برای بهبود ایمنی و کاهش حوادث ارائه دهند. اجرایی شدن مطالعات و بررسی‌های لازم، لازمه اخذ مصوبه ماده 23 استانی یا ملی برای اقدامات اصلاحی در این مسیر است که باید در سریع‌ترین زمان ممکن کامل شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: نقطه حادثه‌خیز «دم کمر» به عنوان اولویت نخست باید بعد از ابلاغ اعتبار از محل منابع بحران، ایمن‌سازی و جداسازی شود. اقدام مذکور به عنوان نقطه شروعی برای پیگیری تعریض جاده و نصب نیوجرسی در مسیر در نظر گرفته شده است.

ابراهیمی به موضوع رفع نقطه حادثه‌خیز تقاطع «پل دوآب» اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در مورد تقاطع «پل دوآب» نیز با اختصاص اعتباری به مبلغ 250 میلیارد ریال که از طریق سازمان انرژی اتمی تأمین شده، فرایند اجرایی این پروژه تسریع و اتصال این مسیر هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی بیان داشت: همچنین موضوع بهسازی و ادامه مسیرهای «پل دوآب به خنداب و میلاجرد»، «میلاجرد به کمیجان» و «کمیجان به ساروق و آهنگران» را مورد توجه قرار داد و به انجام پیگیری‌های لازم از وزارت راه‌وشهرسازی برای تصویب و تامین اعتبار مطالعه مورد نیاز در این خصوص اشاره کرد.

