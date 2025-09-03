خبرگزاری کار ایران
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری: 

ثبت دژ الموت به دلیل شهرت جهانی بسیار مهم و اثرگذار است

ثبت دژ الموت به دلیل شهرت جهانی بسیار مهم و اثرگذار است
رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با تاکید بر اهمیت ثبت دژ الموت و سایر دژهای اسماعیلیه به علت شهرت جهانی آن‌ها بیان کرد: این ثبت، می‌تواند در سرعت بخشیدن به اقدامات پژوهشی و حفاظتی و مرمتی آنها اثرگذار باشد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  محمد ابراهیم زارعی با بیان اینکه این قلعه از نظر موقعیت سوق الجیشی و هم از نظر ساختار معماری  و بهره‌مندی از آرایه‌های معماری یکی از دژهای مهم اسماعیلیان است، تاکید کرد: آثار این قلعه که طی کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان شناسی به سرپرستی و مدیریت حمیده چوبک یکی از چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی و پژوهشگران برجسته این حوزه از لایه‌های خاک کشف شده است اکنون یکی از شاخص‌ترین دژهای آماده برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ضمن قدردانی از فراهم شدن شرایط بازدید از این قلعه با پیگیری‌های مدیر پایگاه پژوهشی الموت تصریح کرد: چنین افرادی در شرایط سخت در تلاش هستند و ما شاهد اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی و خواناسازی آن‌ها هستیم.

زارعی با تاکید بر اینکه قلعه الموت نشانگر هوشمندی و درایت در انتخاب مکان شیوه و معماری و فضاهای مختلف است، تصریح کرد: این قلعه در موقعیتی از کشور ایران ساخته شده که سیستم پایگان آب از ویژگی‌های آن است.

او ضمن تاکید بر اهمیت ثبت این دژ و سایر دژهای اسماعیلیه به علت شهرت جهانی آن‌ها تصریح کرد: این ثبت می‌تواند در سرعت بخشیدن به اقدامات پژوهشی و حفاظتی و مرمتی آنها اثرگذار باشد.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان نیز به جایگاه پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی وظیفه خود می‌داند و از هر نوع کمک در حوزه شرح وظایف برای تسریع در کار پژوهش‌های باستان شناسی کوتاهی نخواهد کرد. 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
