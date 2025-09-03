خبرگزاری کار ایران
نخستین رویداد تخصصی هوش مصنوعی غرب کشور در قزوین

اولین رویداد تخصصی هوش مصنوعی غرب کشور همزمان با روز قزوین امروز چهارشنبه 12 شهریورماه در سالن همایش‌های شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، اولین رویداد تخصصی هوش مصنوعی غرب کشور همزمان با روز قزوین امروز چهارشنبه 12 شهریورماه در سالن همایش‌های شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار شد.

این رویداد با حضور مسئولان و مدیران استانی از جمله دکتر عابدی مدیرکل فن آوری اطلاعات استانداری قزوین، ربیعی مدیر کل دفتر روستایی استانداری قزوین، یعقوبی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قزوین، پوراسماعیل  مدیر عامل شرکت شمس‌آذر، مدیران و فعالان ای تی و فن آوری اطلاعات بخش های دولتی و خصوصی و همچنین جمعی از فعالان اقتصادی و دانشگاهی همراه بود.

شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از استان‌های قزوین، تهران و چند استان دیگر در این رویداد شرکت کرده و آخرین دستاوردها و محصولات خود را ارائه دادند.

برگزاری سخنرانی‌های تخصصی، پنل‌های گفتگو و معرفی استارتاپ‌های نوآور از جمله برنامه‌های این رویداد بود که با هدف توسعه ظرفیت‌های هوش مصنوعی در صنعت، اقتصاد و خدمات استان قزوین صورت گرفت.

