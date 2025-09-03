مرگ یک کارگر بر اثر نشت گاز در شیراز

وی افزود: بلافاصله از پنج ایستگاه آتش‌نشانی، شش دستگاه خودروی عملیاتی نجات و تجهیزات نجات از چاه به محل حادثه اعزام شدند. پس از ارزیابی اولیه مشخص شد که حادثه در یک فضای منهول مانند با عمق یک و نیم متر رخ داده و شیر اصلی گاز در حال تعمیر بوده است. متأسفانه کارگری که در محل حضور داشته، دچار سانحه شده بود و در محل شدت نشت گاز محسوس بود.

عیدی‌پور ادامه داد: تیم‌های عملیاتی بلافاصله نسبت به ایمن‌سازی موقعیت اقدام کردند و با استفاده از تجهیزات تخصصی و اقدامات فنی، کارگر را از منهول خارج کردند. با توجه به شدت نشت گاز، پس از تایید عوامل اورژانس، فوت کارگر تأیید شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز بیان کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در محل حضور دارند تا ایمن‌سازی کامل انجام شود. اطلاعات تکمیلی در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.