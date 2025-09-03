صدور بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ فقره سند سبز در کشور

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال لرستان که در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بافت‌های روستایی اظهار کرد: می‌توان به راحتی با استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی، سند را به دست روستائیان رساند که این امر علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، موجب کاهش اختلافات و پیاده‌سازی قانون الزام می‌شود.

وی تصریح کرد: در لرستان به دلیل تراکم بالای روستاها حدود ۱۰۰ هزار سند دفترچه‌ای روستایی وجود دارد که بنیاد مسکن باید به عنوان یکی از مصوبات این جلسه، هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل این اسناد به سند تک‌برگ اقدام کند.

بابایی تحول در حوزه‌های تثبیت مالکیت و صدور اسناد لرستان را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: کارنامه لرستان در این حوزه بسیار خوب است به طوری که ۱۰۰ درصد عرصه‌های منابع طبیعی به وسعت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده و ۶۰ فقره سند باقی‌مانده اراضی ملی نیز به مساحت ۱۴ هزار و ۵۷۱ هکتار تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۶۹۲ هزار پیش‌نویس در اجرای ماده سه تنظیم شده و استان لرستان از معدود استان‌هایی است که تمام مشاورین املاک آن به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه‌ها متصل هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات منحصربه‌فرد در لرستان گفت: یکی از کارهای ارزشمند انجام شده، صدور سند برای کهن‌ترین زیستگاه بشری در ایران و جهان با قدمت ۶۳ هزار سال (غار کلدر) در این استان است که سندی برای پهنه‌ای به مساحت ۶۰ هکتار صادر و امروز تقدیم متولیان خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: این اقدام برای استانی که تمدن بشری و زیستگاه دوره پارینه‌سنگی به شمار می‌رود یک افتخار بزرگ محسوب می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه امانت‌داری، حسن نیت و پایبندی سردفتران در لرستان مثال‌زدنی و آمار تخلفات این حوزه در مقایسه با سایر استان‌ها پایین است افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در ارزیابی ۱۶ شاخص در پایان مرداد، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

