معدومسازی ۳۵۰ کیلوگرم گوشت آلوده در هفتکل
رئیس دامپزشکی هفتکل از شناسایی و معدومسازی ۲۱ لاشه دام سبک به وزن ۳۵۰ کیلوگرم به دلیل مسمومیت خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود گوشت آلوده به چرخه مصرف انسانی و حفظ سلامت شهروندان انجام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امید ممبینی گفت: بازرسان بهداشتی دامپزشکی مستقر در کشتارگاه دام هفتکل بر مبنای نظارتهای دقیق دامپزشکی تعداد ۲۱ لاشه دام سبک به وزن کلی ۳۵۰ کیلوگرم را که دارای مسمومیت بوده را شناسایی، ضبط و براساس دستورالعملهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور از ورود به چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم کردند.
وی افزود: یکی از وظایف و مسئولیتهای مهم و حساس دامپزشکی، بازرسی بهداشتی گوشت در کشتارگاههای دام است که طی آن بازرسین و کارشناسان با نظارتهای منظم، دامهای مبتلا به بیماریهای دامی و همچنین بیماریهای مشترک بین انسان و دام را شناسایی و از عرضه لاشه آلوده جلوگیری میکنند، تا شهروندان با آرامش و امنیت از این فرآوردههای خام دامی استفاده کنند.
ممبینی در پایان از شهروندان درخواست کرد: فرآوردههای خام دامی خود را فقط از مراکز عرضه مجاز زیر پوشش اداره دامپزشکی تهیه کرده و در هنگام خرید به برچسب مشخصات محصول اعم از تاریخ تولید و انقضاء، و وضعیت ظاهری محصول توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در این خصوص میتوانند مراتب را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.