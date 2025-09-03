عرضه گوشت مرغ بالاتر از قیمت مصوب تخلف است

به گزارش ایلنا، محمدابراهیم تولایی روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اقدام مشترک با موضوع کنترل قیمت مرغ و تنظیم بازار به بررسی مصوبات جلسه قبلی و اقدامات انجام‌گرفته توسط دستگاه‌های متولی پرداخت تا عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص اجرای مصوبات مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی بابیان اینکه برخی دستگاه‌های اجرایی استان ممکن است موضوعات مرتبط با وظایف خود را جدی نگیرند، اظهار کرد: کوتاهی در انجام وظایف قابل‌تحمل نیست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران بابیان ضرورت ارائه آمار به‌روز از جوجه ریزی در استان، ادامه داد: تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن بررسی آمار واقعی جوجه ریزی، باید نظارت دقیق در پرورش و عرضه بهنگام به بازار مطابق استانداردهای بهداشتی و امنیت غذایی داشته باشند.

تولایی گفت: باید مدیریت موفقی داشته باشیم تا منجر به کنترل قیمت مرغ شود و باید مشخص شود کدام دستگاه در خصوص تأمین مرغ موفق‌تر و کدام دستگاه احتمالاً ناموفق بوده است.

معاون اقتصادی استاندار مازندران به اعضای حاضر در جلسه گفت: با متخلفان تعارف نداشته باشید و به وظایف خود به‌درستی عمل کنید. مردم به ما اعتماد کردند و به اعتماد مردم احترام و به آنان بدون معطلی خدمت کنیم.

وی بیان کرد: دلیل عدم برخورد با مرغداران متخلف که مرغ را در ۴۶ روز تخلیه نکردند چیست؟ دستگاه اجرایی وظیفه دارد امورات مربوطه را به نحو احسن اجرا کند و هیچ عذری برای کم‌کاری پذیرفته نیست.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران اظهار کرد: تعیین تکلیف واحدهای دام و طیور غیرمجاز با سرعت انجام و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

تولایی گفت: جهاد کشاورزی باید به دنبال تأمین نهاده‌های موردنیاز تولیدکنندگان استان باشد تا تولیدکنندگان دغدغه تأمین نهاده را نداشته باشند.

