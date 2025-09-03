کشف ۴۸۱دستگاه ماینر غیر مجاز در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، سید احمد موسوی اظهار کرد: با توجه به گزارش اداره آگاهی و بررسی‌های انجام شده از لوازم اندازه گیری (کنتور برق) شهرستان‌های استان، مصارف نامتعارف را نشان داده اند، و بررسی میزان مصرف آن‌ها نشان از این بودکه به صورت غیرمجاز رمز ارز استخراج می‌کرده‌اند.

وی افزود: نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق به صورت مستمر و جدی ادامه دارد تا از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فشار مضاعف بر شبکه و به خطر انداختن تامین برق پایدار برای مردم پیشگیری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: شهروندان گلستانی می‌توانند در صورت اطلاع از این مراکز، موضوع را از طریق تماس با دفتر حراست با شماره تماس ۳.۳۲۲۴۰۶۰۲ و همچنین سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر اطلاع داده و علاوه بر یاری رساندن به خادمان خود در صنعت برق برای تأمین برق پایدار، از جوایز نقدی معرفی مراکز استخراج غیرمجاز رمز ارز برخوردار شوند.

انتهای پیام/